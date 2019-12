anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– L’per la sesta edizione di Babbo Natale inè per oggi a partire dalle ore 9.30 in. Si partirà con i saluti del Sindaco Luigi de Magistris e dell’Amministrazione Comunale la sfilata scortata daiciclisti della Municipale partirà alla volta di Via Flauto Magico per raggiungere la sede dell’Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo. Gli organizzatori fanno sapere che è gradito il costume da Babbo Natale per rendere la giornata ancora più magica. Giunti a destinazione saranno consegnati i doni ai bambini del quartiere. Ricordiamo che l’evento è senza scopo di lucro e la raccolta doni è realizzata dai singoliclub e partecipanti. Ilre di tutto è Francesco Vernetti, consigliere comunale al Comune diciclista per passione. E’ lui che è riuscito a coordinare ben 9Club ...

anteprima24 : ** ##Napoli torna Santa Claus in #Moto: appuntamento a Piazza Municipio ** - sinapsinews : Natale a Napoli: torna la tombola di NANA’ VAJASSA e 90 sfumature di divertimento - 19ele26 : RT @Carloalvino: Il Napoli, così come già deciso, torna stasera in ritiro a Castel Volturno. Gli azzurri si alleneranno domattina e poi las… -