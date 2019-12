Junior Bake Off Italia 2019 al via su Real Time | tra gli ospiti le sorelle Fazzini de Il

blogo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Terminata la scorsa settimana l'edizione regular, debutta questa sera - venerdì 6 dicembre - alle 21.10 sul canale 31 del DTT,Off, quinta edizione dello spin-off per piccini del baking show di. Alla conduzione torna Katia Follesa, così come in giuria sono confermati i (teneroni, diciamocelo) Ernst Knam e Damiano Carrara: a loro il compito di valutare le preparazioni dei 10 piccoli concorrenti che si sfideranno in quattro puntate da un'ora prodotte da Banijayper DiscoveryOffal via su: tra glilede Il Collegio pubblicato su TVBlog.it 06 dicembre08:00.

periodicodaily : Torna stasera #JuniorBakeOffItalia - Notiziedi_it : Torna ‘Junior Bake Off Italia’ in versione natalizia: tutte le anticipazioni -