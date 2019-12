Chiariello su Gattuso | “Credetemi | non riesco a pensare a lui al posto di Ancelotti”

forzazzurri

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il giornalista Umberto, nel suo consueto EditoNapoli su Radio Punto Nuovo si è espresso in merito al possibile approdo dialla guida del Napolisuesprime un non celato scetticismo, il giornalista preferisce capire se il Napoli ha ancora qualche chance con Carlo Ancelotti in panchina: “Qualche importante testata ha parlato di casting da parte di De Laurentiis, poi il patron parla alla radio ufficiale e dà fiducia ad Ancelotti. Vi chiedo di credermi se vi dico che non ce la faccio aa Gennarocome sostituto di Ancelotti. La squadra ha toccato il fondo e voglio capire se Ancelotti ha ancora qualche margine. A voi sta bene un Napoli fuori dalle Coppe o che va bene in Champions e male in campionato?” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Radio Kiss Kiss Napoli – Del Genio: Ancelotti deve trovare la metodologia ...

