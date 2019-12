Baglio-Piccolo | Roma è sott’acqua | sparito piano foglie

romadailynews

(Di martedì 3 dicembre 2019)– “La commissione Ambiente la scorsa settimana doveva discutere il. La riunione e’ stata pero’ improvvisamente sconvocata, d’altra parte era piu’ importante andare a fare le sceneggiate in Regione che occuparsi dei problemi reali. Da allora il ‘e’dall’agenda del Campidoglio’. Ieri le, che da giorni ricoprono strade e marciapiedi della citta’, hanno impedito il normale deflusso della pioggia caduta copiosa nella tarda serata.” “Raggi, Fiorini e Diaco ora se la prenderanno con il partito dell’autunno che si e’ accanito contro la citta’. Ieri seraera con l’acqua alla gola e poteva competere con Venezia. Gli allagamenti in citta’ non si contavano e le stazioni metro erano chiuse per inagibilita’. Insomma, la citta’ e la ...

