CorSport | Napoli-Bologna | Elmas e Callejon al centro Davanti Lozano favorito su Mertens

(Di domenica 1 dicembre 2019) Sul Corriere dello Sport la probabile formazione che Ancelotti metterà in campo, oggi, per. Allan e Milik non sono stati convocati. Il brasiliano per l’infrazione alle costole rimediata a Liverpool (forse salterà anche la trasferta a Udine), il polacco perché ancora non completamente recuperato dalla tendinite all’inguine. Acampo sarà probabilmentea dover agire insieme a Fabian e Zielinski. Ma andiamo per ordine. In porta pare ci sia Ospina, che quindi lascia rifiatare Meret. In difesa sembra che Ancelotti stia pensando a Di Lorenzo di nuovo sulla linea difensiva, Manolas e Koulibaly ale Mario Rui a sinistra. Al, come detto, dovrebbe esserea prendere il posto di Allan, mentre a destra tornae a sinistra ci sarà Zielinski. In attacco, Insigne si candida ad agire dietro la punta. Al suo fianco c’è ancora incertezza trae ...

