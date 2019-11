Carmen Di Pietro furiosa per sciopero taxi | Questo Paese è una disgrazia

“Live – Non è la d’Urso” - pornodivo Max Felicitas incontra Carmen Di Pietro : “Ho scoperto la mia sessualità grazie a lei - è la milf per eccellenza” : “E’ la milf per eccellenza“. Il pornodivo 26enne Max Felicitas ha incontrato il suo “sogno erotico” a “Live non è la D’Urso“: si tratta di Carmen Di Pietro con la quale vorrebbe avere un rapporto a tre assieme anche a Lory Del Santo. Non appena è entrato in studio e ha visto Carmen, è corso incontro ad abbracciarla: “Da vicino è incredibile. Ho scoperto la mia sessualità grazie a lei e a Lory ...

Domenica Live - Carmen Di Pietro è Cenerentola (video) : Per "Domenica ALive", quest'oggi è stato il turno di Carmen Di Pietro che ha impersonato Cenerentola nel balletto. Un ruolo che inizialmente doveva essere interpretato da Vladimir Luxuria ma l'opinionista ha preferito evitare questo impegno visto il momento difficile avuto a Live Non è la D'Urso:"Voglio cominciare ringraziando delle persone, avrei dovuto fare il balletto di Cenerentola ma non me la sentivo di tornare facendo un balletto. ...

Carmen Di Pietro legge Pazzeska di Myss Keta (video) : Carmen Di Pietro è abituata a stupirci. Questa volta, la showgirl potentina, dopo averci deliziato con la lettura delle poesie di Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Giosuè Carducci, ha scelto una delle icone pop più amate dai giovani. L'ex gieffina, infatti, ha declamato una delle hit di successo di M¥SS Keta, che porta per titolo Pazzeska. Ecco i versi:prosegui la letturaCarmen Di Pietro legge Pazzeska di Myss Keta (video) pubblicato su ...

Pomeriggio 5 : Patrizia Groppelli insinua un dubbio su Carmen Di Pietro : Carmen Di Pietro ospite a Pomeriggio Cinque: Patrizia Groppelli la attacca E’ terminata da poco una nuova puntata di Pomeriggio 5. E nella seconda parte della trasmissione condotta da Barbara d’Urso è stato affrontato il tema delle fobie più strane. Tanti i vip invitati a parlare delle loro paure oggi in studio, tra i quali anche Carmen Di Pietro. Difatti quest’ultima ha confessato di soffrire di claustrofobia, raccontando un ...

Carmen Di Pietro - fine di un incubo. La showgirl racconta in televisione quel dramma tremendo e ritorna a vivere : Carmen Di Pietro vittima di stalking. Una faccenda davvero spiacevole per la showgirl calabrese che per la prima volta ha deciso parlarne a Storie Italiane. Lo ha fatto nella puntata in onda su Rai Uno martedì 12 novembre. A Eleonora Daniele, conduttrice del programma, ha raccontato come stanno andando le cose. Carmen Di Pietro ha raccontato che, da quando ha deciso di parlare della sua vicenda in televisione, il suo stalker ha smesso di ...

Carmen Di Pietro contro la mamma Emma/ 'Abbandonata per un toy boy' - Pomeriggio 5 - : Carmen Di Pietro, nuovi scontri con sua mamma Emma a Pomeriggio 5? 'Colpa' di Marcello, il giovane fidanzato della signora 72enne

Le Iene - scherzo a Carmen Di Pietro : il figlio si sottopone ad una falloplastica : Le Iene fanno degli scherzi davvero unici nel loro genere. Prendono di mira un personaggio famoso, contattano un membro della famiglia o un amico, e organizzano uno scherzo davvero con i fiocchi. Lo sa bene Carmen Di Pietro, una delle vittime di questi scherzi, che è rimasta completamente sconvolta da quello che le ha rivelato suo figlio appena diciottenne, complice del programma televisivo. Il figlio Alessandro ha rivelato alla madre di essersi ...