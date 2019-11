Vanity Fair Stories assegna i suoi Awards

Vanity Fair Stories : il meglio della prima giornata : Vanity Fair Stories, il festival di Vanity Fair è iniziato così sabato mattina alle 11: con Cesare Cremonini sul palco premiato dal direttore Simone Marchetti e dal vice direttore Malcom Pagani. Per il cantante il 2019 è stato un anno fenomenale: 20 anni di carriera e un nuovo album. E tante storie da raccontare al pubblico del festival: «Non sono un poeta. Almeno non mi sento tale. Posso dire però, che sì, racconto la vita attraverso la ...

Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anche Giulia De Lellis : Giulia De LellisGiulia De LellisGiulia De LellisGiulia De LellisGiulia De LellisVanity Fair Stories, il grande festival di Vanity Fair, è entrato nel vivo. Dopo il successo della prima giornata, l’appuntamento è per domani, 24 novembre, al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). QUI PER ISCRIVERSI E VEDERE IL PROGRAMMA Tra gli ospiti ci sarà anche Giulia De Lellis. Influencer e personaggio televisivo italiano, 23 anni. Nel ...

Il live dalla Sala 2 del Vanity Fair Stories : Da qui potete seguire tutta la diretta del nostro Festival in svolgimento a The Space Cinema Odeon di Milano

Al via Vanity Fair Stories 2019 : due giorni di star - incontri e live music : Gli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesSimone Marchetti, Francesca Airoldi, Cristiana Capotondi, Cristina Lucchini, Malcom PaganiIl week end di Vanity Fair Stories, il grande ...

Vanity Fair Stories 2019 - tutte le masterclass del nostro Festival : Simone Marchetti, Francesca Airoldi, Cristiana Capotondi, Cristina Lucchini, Malcom PaganiGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesIl weekend di Vanity Fair Stories è arrivato. ...

Vanity Fair Stories - il palinsesto si arricchisce : Mancano pochi giorni a Vanity Fair Stories, il grande evento organizzato da Vanity Fair Italia e patrocinato dal Comune di Milano, giunto alla seconda edizione. L'appuntamento è previsto a Milano il 23 e 24 novembre a The Space Cinema Odeon in via Santa Radegonda 8, per una due giorni aperta al pubblico – su registrazione, fino ad esaurimento posti sul sito http://VanityStories.VanityFair.it/ – ricca di ospiti nazionali e internazionali con ...

Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anche Ligabue : Simone Marchetti, Francesca Airoldi, Cristiana Capotondi, Cristina Lucchini, Malcom PaganiGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesVanity Fair Stories, il grande festival di Vanity ...

Cesare Cremonini al Vanity Fair Stories - per un premio speciale : Cesare Cremonini, servizio Vanity Fair n.45 / 2019Cesare Cremonini, servizio Vanity Fair n.45 / 2019Cesare Cremonini, servizio Vanity Fair n.45 / 2019Cesare Cremonini, servizio Vanity Fair n.45 / 2019Cesare Cremonini, servizio Vanity Fair n.45 / 2019Cesare Cremonini, servizio Vanity Fair n.45 / 2019Al Vanity Fair Stories 2019, il grande Festival di Vanity Fair che nell’epoca dello storytelling celebra a tutto tondo l’arte della narrazione, manca ...

Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anche Paola Cortellesi : Paola CortellesiPaola CortellesiPaola CortellesiPaola CortellesiPaola CortellesiPaola CortellesiPaola CortellesiVanity Fair Stories, il grande festival di Vanity Fair, sta per tornare. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, l’appuntamento è per il 23 e 24 novembre al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). QUI PER ISCRIVERSI E VEDERE IL PROGRAMMA Tra gli ospiti ci sarà anche Paola Cortellesi. Attrice, ...

Vanity Fair Stories 2019 - scarica l’app ufficiale : Simone Marchetti, Francesca Airoldi, Cristiana Capotondi, Cristina Lucchini, Malcom PaganiGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesIl Vanity Fair Stories 2019 sta arrivando. ...

Siete pronti per Vanity Fair Stories? Registrati per partecipare : Simone Marchetti, Francesca Airoldi, Cristiana Capotondi, Cristina Lucchini, Malcom PaganiGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesGli ospiti del Vanity Fair StoriesAl weekend di Vanity Fair Stories, il grande Festival ...

Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anche Corrado Guzzanti : Corrado Guzzanti Corrado Guzzanti Corrado Guzzanti Corrado Guzzanti Corrado Guzzanti Corrado GuzzantiVanity Fair Stories, il grande festival di Vanity Fair, sta per tornare. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, l’appuntamento è per il 23 e 24 novembre al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). QUI PER ISCRIVERSI E VEDERE IL PROGRAMMA Tra gli ospiti ci sarà anche Corrado Guzzanti. Comico, imitatore, attore, ...

Noi di Vanity Fair a lezione di autodifesa : La redazione di Vanity Fair impara a difendersi (foto Lele Sandrini)La redazione di Vanity Fair impara a difendersi (foto Lele Sandrini)La redazione di Vanity Fair impara a difendersi (foto Lele Sandrini)La redazione di Vanity Fair impara a difendersi (foto Lele Sandrini)La redazione di Vanity Fair impara a difendersi (foto Lele Sandrini)La redazione di Vanity Fair impara a difendersi (foto Lele Sandrini)La redazione di Vanity Fair impara a ...

Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anche Stefano Accorsi : Stefano AccorsiStefano AccorsiStefano AccorsiStefano AccorsiStefano AccorsiVanity Fair Stories, il grande festival di Vanity Fair, sta per tornare. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, l’appuntamento è per il 23 e 24 novembre al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). Tra gli ospiti ci sarà anche Stefano Accorsi. Attore di teatro, cinema e televisione, 48 anni. È diventato famoso recitando in Jack Frusciante è ...