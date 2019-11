Violenze | botte e minacce alla compagna incinta | magrebino finisce a processo

12enne salva madre da botte e Violenze : 14.02 Anni di vessazioni fisiche e morali,insultata e minacciata,colpita con pugni, schiaffi e calci anche di notte perché non dormisse, costretta a subire atti sessuali, finché il figlio 12enne ha chiamato i Carabinieri facendo arrestare il padre, 40 anni, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia,lesioni personali aggravate e violenza sessuale. I fatti -accaduti nella bassa Reggianarisalgono allo scorso agosto.I militari di Novellara hanno ...

Le Violenze choc della badante straniera : botte alla 90enne malata : L’anziana non era in grado, per le limitate facoltà cognitive, di raccontare dei soprusi subiti, ma i familiari della vittima si sono insospettiti e hanno avvisato i carabinieri. È originaria dell’Est Europa la badante extracomunitaria 53enne arrestata dai carabinieri di Cava dei Tirreni, nel Salernitano. La donna è stata scoperta in flagranza di reato mentre maltrattava un’anziana di 90 anni a cui prestava assistenza, affetta da una malattia ...