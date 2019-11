Le sardine anti vaffa spiegate da Cofferati

Lo chef - la suora e la prof : chi sono le nuove «sardine» per le piazze anti Lega : Da Sorrento a Milano: ecco chi sono organizzatori e militanti dei flash mob contro Salvini. In Costiera amalfitana le «sardine» diventano «fravaglie»: «sono più piccole e saremo di più»

L’essere solo ‘anti’ rafforza l’avversario. Ecco perché le sardine dovranno fare di più : Che ci sia un gradiente di rosso, più o meno acceso nelle tonalità e nelle ideologie, è innegabile. Ma anche se di sinistra ci sarebbe bisogno in questo italico momento storico, se non altro per riequilibrare la spinta di destra verso un confronto più costruttivo, numeri alla mano nella scatola delle sardine non c’è solo il partitismo di sinistra che dal moderatissimo e quasi destroso Matteo Renzi va fino al comunismo più nostalgico. Secondo ...

Le «sardine» pronte a scendere in piazza anche a Firenze - Milano e in Puglia Chi sono gli anti-Salvini : Dopo il successo di Bologna e Modena, sui social appelli per scendere in piazza contro il leader leghista. Che replica: «Ci vado anche io in piazza con loro» domenica a Rimini

Matteo Salvini - l'affondo ai manifestanti : "Le sardine? meglio i gattini che se le mangiano" : "Alle sardine preferisco i gattini che quando hanno fame le sardine se le mangiano". Matteo Salvini liquida così, con una battuta negli studi di Fuori dal coro, il movimento delle "Sardine" che ha portato finora in piazza migliaia di cittadini. A dare il via alle pacifiche manifestazioni - che sbar