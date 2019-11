I sindacati non vanno in pensione Ma lasciano indietro giovani e precari

**Ex Ilva : ArcelorMittal convoca sindacati venerdì - Fiom Fiom e Uilm non andranno** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Fim, Fiom e Uilm sono stati convocati per venerdì 22 novembre alle 14 a Roma da ArcelorMittal nell’ambito della procedura di cessione ex-art 47 ma non andranno alla convocazione. E’ quanto si apprende da fonti sindacali. I sindacati, infatti, non riconoscono al colosso siderurgico un diritto di recesso e quindi la procedura stessa. Sempre venerdì, invece, è previsto l’incontro tra il ...

I sindacati non vogliono sedersi al tavolo con Mittal : Fim, Fiom e Uilm hanno l’intenzione - a quanto si apprende da fonti sindacali - di non partecipare all’incontro convocato da ArcelorMittal per venerdì prossimo nell’ambito della procedura formale per la ‘retrocessione’ dei siti dell’ex Ilva.I sindacati, infatti, ribadiscono di non riconoscere alla cordata franco indiana un diritto di recesso, quindi neanche la procedura stessa, e chiedono quindi un ...

Ex Ilva - sindacati disertano incontro previsto venerdì con l’azienda sul recesso del contratto : “Non hanno diritto di andare via dall’Italia” : I sindacati hanno deciso di disertare l’incontro con ArcelorMittal previsto per venerdì, lo stesso giorno dell’appuntamento che si sono dati il premier Giuseppe Conte e i proprietari dell’acciaieria, che avrebbe avuto come argomento sul tavolo la procedura prevista per i trasferimenti di ramo di azienda ed avviata dopo la decisione di chiedere il recesso dal contratto di affitto con obbligo di acquisto delle società del gruppo ...

Ex Ilva - i commissari ora denunciano Mittal. I sindacati : «Non fermiamo le centrali elettriche» : Dopo la magistratura di Milano si muove anche quella di Taranto che apre una seconda inchiesta sull'addio di Arcelor Mittal all'ex Ilva. Inchiesta, questa, nata dalla denuncia consegnata...

Ex Ilva - i commissari denunciano Mittal. sindacati : «Non fermiamo le centrali elettriche» : È scontro totale tra Sindacati e ArcelorMittal: mentre i commissari di Ilva hanno depositato l'esposto per «fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con...

ArcelorMittal - denuncia dei commissari Ilva. I sindacati : «Non fermiamo le centrali elettriche» : È scontro totale tra sindacati e ArcelorMittal: mentre i commissari di Ilva hanno depositato l'esposto per «fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con...

ArcelorMittal - denuncia dei commissari Ilva. I sindacati : «Non fermiamo le centrali elettriche» : È scontro totale tra sindacati e ArcelorMittal: mentre i commissari di Ilva hanno depositato l'esposto per «fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con...

ArcelorMittal - presentato esposto sull'Ilva. I sindacati : «Non fermeremo le centrali elettriche» : È scontro totale tra sindacati e ArcelorMittal: mentre i commissari di Ilva hanno depositato l'esposto per «fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con...

Ilva - ArcelorMittal via il 4 dicembre. Tavolo al Mise con sindacati - Patuanelli : non riconosciamo diritto recesso : Arcelor Mittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al Governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione» dell'esercizio dello stabilimento di Taranto e delle...

sindacati militari - più diritti in caserma vuol dire più trasparenza. Peccato non ci sia ancora un dibattito serio : Qualche giorno fa ho trovato sugli scaffali di una libreria il saggio Per una polizia nuova. Il movimento per la riforma della Pubblica Sicurezza (Viella, 2019). L’autore, Michele Di Giorgio, collaboratore di ricerca presso le Università di Pisa e di Siena, regala al lettore un rigoroso studio sulla riforma della Polizia di Stato. La sindacalizzazione (con molti limiti) dei poliziotti partì dopo oltre un decennio di rivendicazioni interne. La ...

Ex Ilva : sindacati Taranto - Am non può spegnere impianti senza coinvolgere commissari : Taranto, 14 nov. (Adnkronos) – Durante l’incontro con l’amministratore delegato di Arcelor Mittal Italia, Lucia Morselli, che ha illustrato il piano di fermata degli impianti, i sindacati dei metalmeccanici di Taranto, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, hanno ribadito “la propria contrarietà alla scelta assunta dalla multinazionale, ribadendo che non può lasciare uno stabilimento spento senza il coinvolgimento di Ilva ...

Ilva - ArcelorMittal deposita l'atto ufficiale di recesso. I sindacati : «Confronto non si fermi» : Ex Ilva, i legali di ArcelorMittal hanno depositato all'iscrizione a ruolo in Tribunale a Milano l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, preliminare all'acquisto,...

Salario minimo - Giammanco (FI) vs Fana : “Esiste in quei Paesi dove non ci sono sindacati forti”. “Falso - lei non sa cosa dice” : Scontro rovente a Coffee Break (La7) tra la ricercatrice universitaria Marta Fana e la senatrice di Forza Italia Gabriella Giammanco sul Salario minimo. Fana, che presenta il libro “Basta salari da fame!” (ed. Laterza) scritto con Simone Fana, spiega: “Il Salario minimo legale potrebbe essere uno dei meccanismi che aiuta a risollevare quella parte bassa della distribuzione dei salari. Oggi in Italia abbiamo il 14% di lavoratori ...

Ex Ilva - Patuanelli : «Mittal non pensi di disattendere l'accordo dopo 10 mesi». Conte al Quirinale. sindacati : domani sciopero : Ex Ilva, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli riferisce in Aula alla Camera: «ArcelorMittal non pensi di disattendere l'accordo dopo 10 mesi». E i...