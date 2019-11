Tweet d’amore di Koulibaly – #Napoli come a casa

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 16 novembre 2019) L’azzurropubblica su Twitter una foto di Napoli e dichiara, ancora una volta, il suo amore per questa città. Qui sono nati i miei figli.Qui sono cresciutouomo ecalciatore.Qui, la mia famiglia e io ci sentiamo apic.twitter.com/E7p7u1skvG —Kalidou (@k26) November 16, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Bologna, Bigon confessa: “Ibra ha aperto all’idea di venire da noi, ha parlato con Mihajlovic…” Bentancur: “Ancelotti voleva Torreira e se fosse saltato l’affare con l’Arsenal…” Elmas confessa: “Io il macedone più pagato? Penso solo a fare bene a Napoli.” Longhi: “Ecco quale sarà il futuro di Mertens e Callejon…” Mercato Napoli – Nuovo obiettivo di Giuntoli, nel mirino Kessie Roberto Mancini distoglie l’attenzione dalla nazionale per parlare di Marcello Lippi, Sarri-Ronaldo, di Ibrahimovic De ...

