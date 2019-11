Infortunio Kouamé | paura per l’attaccante del Genoa | si teme lesione al crociato

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019)– Non arrivano buone notizie per quanto concerne l'attaccante del, uscito dal campo in anticipo martedì scorso in occasione della gara della sua Costa D'Avorio contro l'Egitto in Coppa d'Africa Under 23. Dai primi accertamenti, il quadro non è affatto positivo: si, infatti, la sospettadel legamentodel ginocchio sinistro. Se confermato, l'avanti rossoblu rischierebbe di chiudere anzitempo la stagione che lo sta vedendo protagonista con la maglia dei liguri. Tra intervento e recupero, infatti, il calciatore non rientrerebbe in tempo per maggio.

