Televisione | cambia il segnale digitale | due anni di tempo per adeguarsi Da dicembre via

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) A partire dal prossimo anno e fino al 2022 si compirà lo switch off delterrestre attualmente in uso (Dvb-T1) e il passaggio al nuovo standard Dvb-T2. I consumatori quindi avranno duediper, sostituendo i vecchi televisori (quelli comprati prima del 2017) con tv che siano compatibili oppure comprando un decoder che consenta la ricezione del. Per questo motivo, già il governo Gentiloni aveva previsto incentivi da 151 milioni di euro che, come confermato al Tavolo TV 4.0 al ministero dello Sviluppo economico giovedì scorso, prenderanno il via il prossimo mese di. In merito, la sottosegretaria Mirella Liuzzi ha annunciato l’intenzione di “incrementare” lo stanziamento, “per allargare la platea dei cittadini ammessi ad usufruire del contributo”. Attualmente, infatti, a beneficiare dello sconto sarebbe solo chi ...

