Si sente già odore di Black Friday 2019 su Ebay | codice sconto disponibile il 5 novembre

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : i giallorossi fermano Madama al Via del Mare! La Vecchia Signora sente la pressione dell’Inter. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 17.08 LE Pagelle DEL LECCE: Gabriel 7,5, Meccariello 6,5 (dal 72′ Rispoli 6), Lucioni 6,5, Rossettini 6, Calderoni 5,5; Petriccione 6, Tachtsidis 5,5, Majer 5,5 (dal 58′ Tabanelli 6), Mancosu 7, Farias 5,5 (dal 45′ Lapadula 6,5), Babacar 6,5. All. LIVErani (in panchina Coppola) 7. 17.07 LE Pagelle DELLA ...

Olimpiadi Tokyo 2020 – Il nuovo stadio nazionale fra le bellezze della città : simbolo che unisce passato - presente e futuro del Giappone [GALLERY] : A Tokyo sta per essere completato il nuovo stadio nazionale in vista delle Olimpiadi 2020: un simbolo che unisce passato, presente e futuro del Giappone e si unisce alle altre meraviglie della città Nel 2020 i riflettori di tutto il mondo saranno puntati sulla capitale nipponica, sede degli attessimi giochi olimpici. Tra gli interventi messi in atto per rendere l’appuntamento sportivo indimenticabile, sono in fase avanzata i lavori di ...

Giappone - incoronato imperatore Naruhito. Tra gli ospiti la leader di Hong Kong - assente Moon : L'imperatore Giapponese Naruhito ha proclamato la propria incoronazione oggi 22 ottobre in una cerimonia che segue un rituale antico secoli organizzata al Palazzo Imperiale d Tokyo. A prendere...

Gianluigi Paragone assente alla festa M5s di Di Maio : "Abbiamo fatto un governo col Pd - cosa vado a fare?" : Più che amarezza, imbarazzo. E rabbia. Gianluigi Paragone sarà uno degli assenti eccellenti alla festa di compleanno del Movimento 5 Stelle di Napoli. I 10 anni di vita della creatura di Beppe Grillo cadono in un momento particolare: i 5 Stelle sono al governo, sì, ma travolti da una contestazione i

Blogger mangia insetti velenosi in diretta su Youtube - si sente male e dopo qualche minuto muore : Un giovane 35 enne è morto per aver mangiato alcuni insetti velenosi. Il 35 enne era un famoso Blogger su Youtube e voleva dimostrare di poter mangiare insetti velenosi senza che questo tipo di cibo potesse creargli problemi di salute. Lo Youtuber cinese ha iniziato a mangiare, un millepiedi velenoso, e alcuni gechi e lombrichi. Mentre mangiava, lo Youtuber ha anche bevuto un liquore locale, dell’aceto e un a birra. Ad un ...

Raoul Bova e Chiara Giordano Festeggiano Insieme! Ecco Perché Rocio Era Assente! : Nei giorni scorsi il figlio maggiore dell’attore Raoul Bova ha raggiunto la maggiore età e per l’occasione ha festeggiato con una grande festa in cui erano presenti i genitori, Bova e l’ex moglie Chiara Giordano, ma mancava la nuova compagna del padre, Rocio Munoz Morales. Adesso è stato svelato il motivo dell’ assenza dell’attrice spagnola. Alessandro, il figlio primogenito dell’attore Raoul Bova e della sua ...

6ix9ine potrebbe tornare in libertà già a dicembre : anticipata la sentenza : La rocambolesca vicenda giudiziaria di Tekashi 6ix9ine continua a far discutere in tutto il mondo. Le ultime notizie sono relative alla possibilità che il rapper newyorchese di origine messicana e portoricana, detenuto da circa un anno e accusato di reati federali gravi – estorsione, affiliazione a gang criminale, spaccio e rapina, solo per citarne alcuni – potrebbe tornare in libertà prima della fine del 2019. Il giudice accoglie la richiesta ...

La sentenza Cedu sull'ergastolo ostativo e l'esonero di Giampaolo al Milan : Donald Trump non aveva proprio ritirato i ragazzi dal presidio in Siria. Insomma propagandava cavolate, confondeva il mondo e scherzava con il terrore. Di fatto la sua presunta decisione è stata fermata e depotenziata segnatamente dal Pentagono, con l'effetto di mostrare ancora una volta che il comm

In Calabria il presente e il futuro della reumatologia pediatrica : Diffondere ampiamente la conoscenza delle patologie reumatologiche in età pediatrica, coinvolgere i giovani e accogliere presenze prestigiose a livello nazionale e non solo: la XVII edizione del Congresso Nazionale del Gruppo di studio di reumatologia pediatrica della Società Italiana di Pediatria, svoltasi per la prima volta in Calabria, è stata un vero successo che ha consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase ...

Morta a 94 anni Olga De Bianchi - staffetta partigiana sempre presente alle cerimonie del 25 Aprile : È Morta all'età di 94 anni Olga De Bianchi, storica staffetta partigiana e una delle ultime donne della Resistenza di Vercelli. L'anziana, che si trovava in una casa di riposo, non ha voluto mai mancare l'appuntamento delle cerimonie del 25 Aprile e anche quest'anno, nonostante l'età, era presente in piazza per la festa della Liberazione.Continua a leggere

Intervista a Levante per Magmamemoria - un ricordo che brucia nella nostalgia del presente : Levante presenta il nuovo album: Magmamemoria esce oggi, venerdì 4 ottobre, su etichetta Warner Music. Un viaggio nel tempo, tra presente, passato e futuro, 13 tracce che raccontano se stessa e la società nella quale viviamo, una canzone per suo padre e una per la sua Sicilia. In Magmamemoria c'è anche un duetto con Carmen Consoli, un sogno che si realizza per Levante che il 23 novembre ne realizzerà un altro con il primo concerto al Forum ...

Corte d’Appello di Milano ribalta sentenza e dà ragione a Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso : “Diritto di satira - battuta di valenza sarcastica” : “Diritto di satira, battuta di valenza sarcastica”. La Corte d’Appello di Milano ribalta la sentenza di primo grado su Selvaggia Lucarelli, assolvendola perché il fatto non costituisce reato. Era stata la conduttrice tv Barbara D’Urso, nell’aprile del 2014, a querelare per diffamazione la Lucarelli dopo che quest’ultima aveva pubblicato su Twitter e Instagram una frase riguardante l’entrata in studio della D’Urso durante una puntata ...

Formula 1 - la Mercedes sente già in tasca i due titoli mondiali : arriva la conferma ‘indiretta’ di Wolff : Il team principal della Mercedes ha ammesso che non verranno più introdotti nuovi aggiornamenti sulle monoposto di Hamilton e Bottas da qui alla fine della stagione La Mercedes ha deciso di non apportare più aggiornamenti sulle W10 di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, una scelta dovuta al netto vantaggio accumulato sia nella classifica piloti che in quella Costruttori, dove ormai manca solo l’aritmetica per festeggiare entrambi i ...