Piogge Liguria: allagamenti,vento forte

, cedimenti stradali e alberi caduti nel Ponente ligure dove permane l'allerta gialla diramata dall' Arpal.Una persona è stata sfollata dal proprio appartamento a Sanremo per infiltrazioni dovute alla pioggia. Sempre a Sanremo salvati due giovani, rimasti bloccati in auto in un sottopasso.Nell' entroterrra di Sanremo si è aperto un cratere sulla strada dei Due Valloni. Problemi anche nel Levante ligure dove l'allerta è arancione.Una tromba d'aria ha investito Lavagna facendo volare via il tetto di alcune abitazioni.(Di domenica 3 novembre 2019)