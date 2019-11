Helena Bonham Carter | che ritrova l’amore dopo Tim Burton

Helena Bonham Carter ha ritrovato l'amore con Rye Dag Holmboe : Dalle pagine di Harper's Bazaar la 53enne Helena Bonham Carter ha per la prima volta parlato del suo nuovo amore, a 5 anni dall'addio a Tim Burton, a lungo suo sposo. L'attrice inglese, a breve su Netflix con The Crown 3 negli abiti della Principessa Margaret, ha infatti ufficializzato la storia d'amore con Rye Dag Holmboe , 32 anni appena.Ci si lascia, si soffre, ci si stufa di soffrire e così finalmente si va avanti. Oggi sono felice ed è ...

Per The Crown 3 - Helena Bonham Carter ha parlato con la principessa Margaret tramite una sensitiva : A poche settimane dal debutto di The Crown 3 su Netflix, in arrivo il prossimo 17 novembre, Helena Bonham Carter ha raccontato il modo assolutamente originale con cui ha deciso di calarsi nella parte. Il suo ruolo, nel cast completamente rinnovato della saga dei reali inglesi creata da Peter Morgan, sarà quello della spigolosa ed esuberante principessa Margaret, sorella di Elisabetta II, in perenne conflitto caratteriale con la Regina ...