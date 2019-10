Il treno dei bambini | la storia dei bimbi poveri del Sud che trovarono un futuro grazie a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Amerigo ha sette anni e vive con la madre Antonietta in un quartiere popolare della città di Napoli: spesso non hanno di che mangiare, vivono di espedienti. Ma nel rione gira voce che ipossono avere una speranza: vivere al Nord per qualche tempo. Amerigo verrà dunque accompagnato, insieme ad altri, a prendere ilche lo porterà verso una destinazione a lui sconosciuta, Modena, dove troverà una famiglia accogliente che lo farà sentire protetto e amato. E’ la trama dell’ultimo libro di Viola Ardone Ildei(Einaudi, 248 pagg, 17,50 euro) che, partendo dal racconto di unarealmente accaduta, apre la finestra su unaquasi sconosciuta: “l’operazione ideata” nel Dopoguerra dal Partito comunista insieme all’Udi, l’Unione delle donne italiane, per portare, tra il 1946 e il 1952, circa 70mila...

