Di Maio | “Al governo col Pd si lavora meglio che con la Lega ma stop ad alleanze locali

X Factor 13 - il marito di Mara Maionchi : “Al pubblico di X Factor piace la qualunque - anche chi fa due scor*****” : Si è concluso il terzo e ultimo capitolo delle Audizioni della tredicesima edizione di “X Factor”. Mara Maionchi, Samuel, Malika e Sfera Ebbasta hanno concluso la prima parte del loro lavoro, adesso sarà la volta del Bootcamp e delle sedie su cui siederanno i fortunati, che avranno poi l’opportunità di accedere agli Home Visit, fino alla volata verso l’ultima fase: i Live. La terza puntata nel montaggio si è rivelata schizofrenica e ...

Taglio dei parlamentari fissato per il 7 ottobre - Di Maio esulta : “Alla faccia di Salvini” : La discussione alla Camera in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale che prevede il Taglio del numero dei parlamentari è stata programmata per il 7 ottobre. esulta il capo politico del M5s, Luigi Di Maio: "Tutti dicono che questo governo è nato per mantenere le poltrone e invece proprio questo governo ne taglia quasi 350 alla faccia di chi ha fatto cadere il governo per non tagliare i parlamentari".Continua a leggere

Umbria - Franceschini (Pd) : “Alleanza elettorale? Perché no. Parole di Di Maio importanti” : Se lavoreremo bene possiamo ragionare su una alleanza elettorale, Perché no. La cosa dipende dalla legge elettorale, abbiamo nelle regioni e al Parlamento un turno unico che spinge a alleanze”. Lo ha detto Dario Franceschini alla convention di AreaDem. “Noi vogliamo lavorare per questo, perche contro questa destra pericolosa le forze democratiche devono capire che devono costruire qualcosa che non è una emergenza ma un percorso ...

Di Maio : “Alcuni punti del nostro programma sono imprescindibili”. Orlando : dica se ha cambiato idea : Salvini e Meloni disertano le consultazioni con Conte. Il capo del Movimento: senza i nostri punti nel programma meglio tornare al voto