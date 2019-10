Whirlpool | il 31 ottobre sciopero generale a Napoli

Whirlpool - no alla chiusura : sciopero generale a Napoli il 31 ottobre : sciopero generale dell'industria e del terziario, nell'area metropolitana di Napoli , nel giorno indicato da Whirlpool come termine ultimo prima della cessione degli impianti produttivi di...

Conte : "Whirlpool pronta a sospendere cessione fino al 31 ottobre". Sindacati : "Non serve a nulla" : A Palazzo Chigi oggi il Premier Giuseppe Conte ha incontrato i Sindacati per parlare della vertenza Whirlpool. Al tavolo si sono seduti il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e i segretari Fracesca Re David di Fiom, Marco Bentivogli di Fim, Rocco Palombella di Uilm e Antonio Spera di Uglm. La richiesta dei Sindacati per conto dei lavoratori è ovviamente il ritiro della procedura di cessione dello stabilimento di Napoli, dove ...