Marquez vince Gran Premio del Giappone | Quartararo campione dei Rookie

MotoGp : Marquez vince anche in Giappone : 8.59 Marc Marquez non si ferma più.Il 26enne di Cervera,dopo aver conquistato in anticipo in Thailandia il suo ottavo titolo Mondiale, domina anche il Gp del Giappone. Il campione spagnolo firma il successo numero 80 (10° stagionale). A completare il podio il francese Quartararo e Andrea Dovizioso,che nel finale riesce a resistere agli attacchi di Vinales. Ottimo sesto Morbidelli che, dopo essere stato in lotta per il podio per oltre metà ...

Moto2 - Risultato GP Giappone 2019 : Luca Marini regola Luthi e vince anche a Motegi! 4° Baldassarri - 6° Marquez : Luca Marini (Sky Racing Team VR46) sfrutta l’inerzia favorevole della vittoria di Buriram e della pole position di ieri per conquistare il Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Il nativo di Urbino classe 1997 si è imposto a Motegi raccogliendo il terzo successo della carriera nel Motomondiale, il secondo consecutivo dopo il trionfo inaspettato della Thailandia. Marini questa volta non è riuscito ad ...

Marquez : ora bisogna vincere a Motegi : Marc Marquez, al primo Gp dopo l'ennesimo titolo iridato della sua strepitosa carriera. "Abbiamo fatto una bella festa con tutto il team"

Marc Marquez MotoGP - GP Giappone 2019 : “Voglio continuare a vincere! Dovizioso e Quartararo sono i rivali principali” : Lo spagnolo Marc Marquez si proietta al quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP con voglia di vincere e di divertirsi in pista. L’iberico ha festeggiato nello scorso appuntamento di Buriram (Thailandia) l’ottavo titolo mondiale in carriera, centrando il nono successo stagionale. Il fuoriclasse nativo di Cervera è diventato così il più giovane a vincere sei volte nella massima cilindrata a 26 anni e 231 giorni. Una statistica ...

MotoGp - Marquez insaziabile in Giappone : “sono qui per vincere la gara. Psicologo? Non mi serve” : Il campione del mondo ha parlato in conferenza stampa a Motegi, sottolineando di puntare alla vittoria anche in Giappone L’ottavo titolo mondiale è già in tasca, vinto in Thailandia grazie al successo ottenuto su Quartararo. La mente di Marc Marquez dunque adesso è libera e senza pressioni, la situazione ideale per andare a caccia della vittoria anche in Giappone, sede del prossimo appuntamento del Mondiale di ...

MotoGp – Ezpeleta non ha dubbi : “spettacolo? Marquez vince lottando! E sul futuro…” : Ezpeleta pronto a migliorare sempe più la MotoGp: le parole del Ceo Dorna nel corso del Festival dello Sport E’ in corso il Festival dello Sport: quattro giorni dedicati interamente al mondo dello sport, a Trento. Oggi sono stati protagonisti gli uomini del mondo a due ruote, tra cui Ezpeleta e Loris Capirossi. Il Ceo della Dorna ha parlato del fantastico mondo della MotoGp, dello spettacolo che ogni stagione riesce a regalare e ...

Marquez vince in Thailandia - è l’ottavo mondiale : Marc Marquez si e' laureato per la quarta stagione di fila campione del mondo della MotoGp, trionfando nel Gran Premio di Thailandia. Sulla pista di Buriram, il pilota spagnolo della Honda ha preceduto le Yamaha del francese Fabio Quartararo, con cui ha duellato fino all'ultimo, e del connazionale Maverick Vinales. Quarto Andrea Dovizioso su Ducati che deve rinunciare al sogno mondiale: con 215 punti a tre gare dal termine non puo' piu' ...

MotoGp – Jorge Lorenzo insoddisfatto - che stoccata alla Honda : “qui peggio di Aragon. Solo Marquez può vincere le gare…” : Jorge Lorenzo chiude 18° la gara del Gp della Thailandia: altra prova incolore per lo spagnolo che punta il dito contro Honda È partito 18°, ha concluso nella stessa posizione ma grazie ai ritiri di Mika Kallio e Aleix Espargaro. Quella di Buriram è stata l’ennesima gara da dimenticare per Jorge Lorenzo, alle prese con una condizione fisica in leggero miglioramento ma con i soliti problemi legati al feeling con la moto. Nel giorno in ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Contento perché volevo vincere la gara - Quartararo sarà ancora più forte l’anno prossimo” : Domenica davvero difficile da dimenticare per Marc Marquez, che ha chiuso il cerchio della stagione 2019 nel modo migliore. L’iberico della Honda ha infatti vinto il Gran Premio di Thailandia 2019 in volata davanti ad un grande Fabio Quartararo e così facendo ha potuto anche festeggiare la certezza aritmetica del suo ottavo titolo mondiale in carriera, il sesto in MotoGP. A questo punto, con 4 gare ancora da disputare, Marc proverà a ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi. Marquez vince ed è campione del mondo! Quartararo 2° - Dovizioso e Valentino Rossi sottotono : Marc Marquez vince, anzi, trionfa nel GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram lo spagnolo ha vinto la sua nona gara stagionale e si è laureato campione del mondo per l’ottava volta in carriera. Numeri spaventosi per l’asso nativo di Cervera che, regolando da campione, uno strepitoso Fabio Quartararo ha archiviato anche questa pratica nel suo stile. Una gara che ha vissuto nel ...

MotoGp - Marquez resta umile : “vincere quindici Mondiali? Non sono Superman - mi godo l’ottavo” : Il pilota spagnolo ha espresso la propria gioia per la vittoria dell’ottavo titolo, sottolineando come difficilmente arriverà ai quindici di Agostini Palla otto in buca, Marc Marquez festeggia con il biliardo la vittoria dell’ottavo titolo mondiale in carriera. Lo spagnolo vince il Gp della Thailandia e si laurea campione, lasciando solo le briciole ai propri avversari grazie ai nove successi in stagione. AFP/LaPresse Un ...

