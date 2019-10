1994 | nell’ultimo capitolo della saga arrivano Irene Pivetti e Alessandra Mussolini

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 4 ottobre 2019)- Stefano Accorsi, Guido Caprino e Miriam Leone Il progetto ideato da Stefano Accorsi e prodotto da Wildside per Sky sta per chiudere il proprio cerchio: dopo la messa in onda di 1992 nel 2015 e di 1993 nel 2017, parte questa sera alle 21.15 su Sky Atlantic (e in simulcast su Sky Cinema Uno) il terzo ed ultimo. Otto nuovi episodi, diretti da Giuseppe Gagliardi e Claudio Noce e scritti da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, mostreranno gli storici protagonistiserie alle prese con un anno crucialestoria recente, in quel periodo a cavallo tra Prima e Seconda Repubblica che ha cambiato l’Italia, scuotendola con un vero e proprio terremoto politico, civile e di costume.: dove eravamo rimasti Nel finaleprecedente stagione – che sarà trasmesso in replica questa sera alle 20.00 su Sky Atlantic – ...