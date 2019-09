L' imprenditore agricolo con la pistola da guerra e l' hashish

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 29 settembre 2019) Emanuela Carucci Si tratta di undi 51 anni che deteneva illegalmente l'arma e aveva nascosto la droga tra i rifiuti. Il fatto è accaduto a Orta Nova Era in possesso di un panetto die di unadacon centoquindici cartucce, undi Orta Nova, un Comune in provincia di Foggia. Per questo l'uomo è stato arrestato dai carabinieri. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli mirati effettuati nella zona tra Orta Nova e Carapelle, nel Foggiano, considerata di "interesse investigativo". L'uomo, un 51enne del posto, deteneva illegalmente unadagià in dotazione di ordinanza anche all'esercito tedesco con il numero di matricola punzonato, carica e pronta a sparare con il colpo in canna. L’arma e le munizioni erano state ben nascoste in mezzo ad alcuni rifiuti depositati a margine dell'azienda agricola ...

DAlessandroElis : DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'artico… - princigallomich : ORTA NOVA – ARRESTATO IMPRENDITORE AGRICOLO TROVATO CON UN PANETTO DI HASHISH E UNA PISTOLA DA GUERRA - RestodelGargano : Orta Nova, arrestato imprenditore agricolo: in casa pistola da guerra, droga e banconote false… -