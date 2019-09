Trump chiese a Zelensky | “Fammi un favore | indaga sul figlio di Biden”

Trump chiese a Zelenski di indagare Biden e figlio. Hillary Clinton - sì a impeachment : Il presidente statunitense, Donald Trump, ha chiesto all'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, di collaborare con il segretario alla Giustizia, William Barr, e con il suo avvocato personale, Rudy Giuliani, per indagare su Joe Biden, accusato dall'attuale amministrazione di aver fatto pressioni per il licenziamento del procuratore generale ucraino che stava indagando sulla società Burisma, per cui lavorava il figlio Hunter. È questo uno dei punti ...