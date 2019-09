Il giallo dell' avvocato ucciso in Olanda | la faida per la droga invade Amsterdam

Avvio con il botto della Roma - Zaniolo incanta e trascina i giallorossi : netto 4-0 contro il Basaksehir [FOTO] : Roma-ISTANBUL Basaksehir – Si è conclusa una gara importante valida per la fase a gironi di Europa League, partita ottima della Roma che ha conquistato tre punti importanti per il proseguo della competizione, tutto facile per la squadra di Fonseca che ha chiuso la partita con il risultato di 4-0. Partita incredibile di Zaniolo che ha siglato la rete della tranquillità e fornito un assist perfetto a Dzeko, in generale giocate ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 4-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : i giallorossi travolgono i turchi. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.52 LE Pagelle della ROMA: Lopez 6; Spinazzola 6.5, Fazio 6, Juan Jesus 6, Kolarov 6; Cristante 6.5 (dal 72’Veretout 6), Diawara 6; Zaniolo 8, Pastore 6.5 (dal 64′ Pellegrini 6), Kluivert 7; Dzeko 7.5 (dal 74′ Kalinic 5.5) All.: Paulo Fonseca 7 Istanbul Basaksehir (4-3-3): Gunok 7; Caiçara 5, Ponck 5, Topal 5, Clichy 5; Aleksic 5 (dal 69′ Azubuike 5.5),Tekdemir 6, ...

È giallo sulla morte della pornostar Jessica Jaymes - trovata senza vita a casa sua a 43 anni : La pornostar Jessica Jaymes - nome d’arte di Jessica Redding - è morta a 43 anni, lo riporta Tmz. Fonti nelle forze dell’ordine hanno rivelato al sito che a scoprire il corpo nella sua casa a San Fernando Valley, in California, è stato un’amica di lei, allarmata perché da qualche giorno non aveva più sue notizie. La morte è sopraggiunta in seguito a un arresto cardiaco, ma non ...

Jessica Jaymes - la pornostar trovata morta : aveva 43 anni. giallo sulle cause della morte : La pornostar americana Jessica Jaymes è stata trovata morta nella sua casa in California: aveva 43 anni. Secondo le prime informazioni, scrive il noto sito di gossip TMZ, sarebbe stata stroncata da un infarto: pare che Jessica soffrisse di convulsioni. Nata in Alaska col nome di Jessica Redding, sua madre ha origini ceche e francesi, mentre suo padre era un agente della DEA sotto copertura: prima di diventare una pornostar, era stata per tre ...

Jessica Jaymes - la pornostar trovata morta : aveva 43 anni. giallo sulle cause della morte : Jessica Jaymes è stata trovata morta nella sua casa in California, la pornostar americana aveva 43 anni. Secondo le prime informazioni, scrive il noto sito di gossip TMZ, sarebbe stata stroncata da un infarto: pare che Jessica soffrisse di convulsioni. Nata in Alaska col nome di Jessica Redding, sua madre ha origini ceche e francesi, mentre suo padre era un agente della DEA sotto copertura: prima di diventare una pornostar, era stata per tre ...

Il giallo della morte di Dj Navi - i periti confermano : Ivan Ciullo si è impiccato : Ivan Ciullo, speaker radiofonico conosciuto come Dj Navi, non è stato ucciso. A questa conclusione sono giunti i periti della procura leccese che hanno depositato i risultati dell’autopsia eseguita sul corpo del ragazzo, riesumato lo scorso maggio. Dj Navi fu trovato impiccato a un ulivo nel 2015: secondo la famiglia sarebbe stato strangolato.Continua a leggere

Roberto Calderoli e il piano per far fuori i giallorossi : sei commissioni in Parlamento ancora della Lega : Prossimo obiettivo: crisi di nervi nella maggioranza. La Lega, che detiene ancora sei commissioni in Parlamento (Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Finanze-Tesoro, Agricoltura e Istruzione), darà del filo da torcere al nuovo governo senza che nessuno per un anno possa smuoverla dal suo posto.

giallo a Verona - trovato cadavere incastrato nello sbrigliatore della centrale idroelettrica : Il cadavere di una donna tra i 20 e i 30 anni d'età, di carnagione chiara, è stato ripescato ieri dai vigili del fuoco di Verona in via Basso Acquar: il corpo era rimasto incastrato nello sbrigliatore della centrale idroelettrica. A lanciare l'allarme è stato uno dei dipendenti della struttura. Indagini in corso per risalire all'identità della vittima.Continua a leggere

Roma - infortunio Cengiz Under : i tempi di recupero dell’esterno giallorosso : Il giocatore turco dovrà rimanere ai box per cinque settimane dopo il problema muscolare accusato con la propria nazionale Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Cengiz Under per almeno cinque settimane, è questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto il giocatore nella giornata di oggi a Villa Stuart, per definire i tempi di recupero dall’infortunio patito in nazionale. Confermata la lesione al bicipite femorale della coscia ...

A Pomeriggio 5 - il giallo dell'ex Miss Campania volata dal balcone : Nella nuova diretta di Pomeriggio 5, Barbara d'Urso ha parlato del caso di cronaca nera ad oggi irrisolto della morte dell'ex Miss campana, Annamaria Sorrentino. Ad oggi rimane irrisolto il giallo che vede l'ex Miss Campania, Annamaria Sorrentino, vittima di quello che potrebbe rivelarsi un incidente domestico. Accadeva lo scorso 16 agosto: secondo quanto è stato riportato nella nuova diretta di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso, ...

Ovetto Kinder - ecco perché il contenitore della sorpresa è giallo : ciò che non sapevate : Vi siete mai chiesti perché il contenitore della sorpresa dell'Ovetto Kinder sia giallo? A domandarselo è stata una mamma con la passione per le curiosità, la quale ha condiviso il responso su un forum web: il colore paglierino della scatola serve a richiamare la nuance del tuorlo d'uovo. Pensandoci

Allerta Meteo Toscana : codice giallo domani sul nord della regione : La Sala operativa della Protezione civile della regione Toscana ha emesso un codice giallo per la giornata di domani: il transito di un nucleo di aria fredda in quota determinerà condizioni di instabilità che provocheranno un peggioramento della situazione Meteo, che interesserà le zone settentrionali della regione. Potranno verificarsi rovesci e temporali, anche forti, che potranno avere maggiore frequenza e intensità nelle zone di nord-ovest, ...

Il ministro dell'Economia francese benedice il governo giallo-rosso : "Abbiamo bisogno di Italia e italiani" : Il ministro dell’economia francese Bruno Le Maire accoglie positivamente dal Forum di Cernobbio il nuovo esecutivo Italiano: “Abbiano un nuovo governo e penso che questa sia un’opportunità unica per dare nuovo slancio alle relazioni italo-francesi nell’ambito economico e finanziario. L’Italia deve essere al centro della costruzione europea come è stata dall’inizio e deve continuare a farlo ...

Quota 100 : nessuna traccia nel programma giallorosso - ma c'è l'ipotesi blocco della misura : Oggi è il giorno del giuramento del governo Conte bis. Dopo che ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è salito al Quirinale per consegnare al Capo dello Stato Mattarella la lista dei Ministri del nuovo esecutivo, tutto è pronto per le votazioni sulla fiducia delle due Camere. Il calendario prevede per lunedì prossimo la votazione della Camera dei Deputati e per il giorno successivo quella del Senato. A fiducia ottenuta il governo ...