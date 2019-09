Oscar 2020 | ' Martin Eden' e ' Il primo re' tra i film in corsa per rappresentare l' Italia

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) L’Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali) ha annunciato la lista deicandidati al’nellaall’come migliorstraniero. Dopo le 21 candidature del 2018, quest’anno sono cinque le pellicole in lizza: “Ilre” di Matteo Rovere “Il traditore” di Marco Bellocchio “Il vizio della speranza” di Edoardo De Angelis “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi “” di Pietro Marcello La commissione di valutazione dell’Anica si riunirà il 24 settembre per selezionare il candidato finale e ufficializzerà la propria scelta il 1° ottobre. L’annuncio delle nomination ai prossimiè previsto per il 13 gennaioe la cerimonia si terrà il 9 febbraio a Los Angeles. I nominati finali alla statuetta di migliorstraniero saranno solo cinque e dunque, per la pellicolana in, ...

ilpost : Cinque film si sono candidati a rappresentare l’Italia agli Oscar del 2020 - ValeMuseum : #Oscar2020 Annunciati i 5 film in corsa per rappresentare l’Italia agli Oscar @TheAcademy - Martin Eden - La paran… - nientepopcorn : I #filmitaliani in corsa per gli #Oscar2020 ?? -