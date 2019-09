Tira un calcio a bimbo nordafricano di 3 anni | Si era avvicinato al passeggino di

Cosenza - Tira un calcio a bimbo nordafricano |"Si era avvicinato al passeggino di mio figlio" : Il bambino era assieme alla madre in uno studio dentistico; poiché l'attesa della visita si prolungava, la donna ha dato ai figli i soldi per il gelato e li ha fatti uscire. In strada il bambino più piccolo si è avvicinato al passeggino ed è stato colpito dal calcio..

Ashley Cole si riTira dal calcio : “Spero di fare l’allenatore” : Ashley Cole si ritira dal calcio giocato. Il terzino passato anche dall’Italia, alla Roma, ha detto basta. Dopo quasi vent’anni sul campo da professionista e tanti trofei in Inghilterra, l’esterno guarda al futuro: “Dopo averci pensato a lungo – ha detto a Sky Sport – è arrivato il momento di appendere le scarpe al chiodo e pensare al prossimo capitolo, che spero sia quello di allenatore. Ho realizzato i ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Brescia con Balotelli - il Flamengo si riTira dalla corsa : Flamengo OUT, VIA LIBERA Brescia PER Balotelli – Il Flamengo si ritira dalla corsa a Mario Balotelli. Nelle ultime settimane il club brasiliano ha trattato per l’arrivo dell’attaccante italiano. In una nota, i rossoneri hanno annunciato lo stop ai colloqui. “Il Flamengo, Mario Balotelli e i loro rappresentanti hanno deciso, di comune accordo e dopo due giorni di cordiali incontri a Monaco, di chiudere in data odierna le trattative ...

Fantacalcio - guida all’asta : consigli - probabili formazioni - Tiratori - possibili sorprese e nuovi acquisti : Il Fantacalcio è una malattia, una dipendenza. Qualche mese di pausa in estate, che però serve a preparare la stagione successiva. Perché il fanta come il calcio non si ferma mai. Ed eccoci pronti a ricominciare, come ogni anno. Seguiamo il calciomercato per cercare di scovare il Piatek di turno prima degli altri. Seguiamo ogni tipo di amichevole per trovare il calciatore da rilanciare o quello semi-sconosciuto arrivato dalla Serie B, ...

Calcio : società Herahora gestirà il nuovo Palermo : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - E' la Herahora srl, di Daniele Mirri e Antonino Di Piazza, la società indicata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando come vincitrice dell'avviso per l'iscrizione della squadra di Calcio del Palermo al prossimo campionato di Serie D. Ad annunciarlo è stato lo stesso pr

Calcio : società Herahora gestirà il nuovo Palermo : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – E’ la Herahora srl, di Daniele Mirri e Antonino Di Piazza, la società indicata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando come vincitrice dell’avviso per l’iscrizione della squadra di Calcio del Palermo al prossimo campionato di Serie D. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino in una conferenza stampa convocata a Palazzo delle Aquile. Sei in tutto le proposte che erano arrivate al ...

Calciomercato Inter - c’è la firma di Barella sul contratto : martedì partirà con la squadra per la tournée in Cina : Il nuovo centrocampista nerazzurro andrà a Lugano a salutare i nuovi compagni, martedì poi si aggregherà al gruppo per volare in Cina Nicolò Barella ha completato l’Intero iter che precede l’ufficialità di un’operazione, sostenendo le visite mediche e poi firmando il nuovo contratto con l’Inter. Il centrocampista italiano adesso è in viaggio verso Lugano, sede del ritiro estivo della squadra nerazzurra, dove ...

Crouch si riTira - è ufficiale : “Il calcio mi ha dato tutto” : Crouch annuncia l’addio al calcio giocato all’età di 38 anni, ha vestito tra le altre le maglie di Liverpool e Tottenham. 53 goal di testa in Premier.“powered by Goal”Peter Crouch dice basta. L’attaccante inglese, 38 anni compiuti lo scorso gennaio, ha annunciato ufficialmente il suo addio al calcio su Twitter.Nell’ultima stagione Crouch aveva iniziato con lo Stoke City in Championship, la serie B inglese, prima di ...