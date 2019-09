Porsche Taycan | la prima elettrica della casa tedesca

Porsche – Presentata in anteprima mondiale la nuova sportiva Taycan [GALLERY] : Presentazione in anteprima mondiale della Porsche Taycan: una sportiva ripensata all’insegna della sostenibilità Porsche ha presentato oggi al pubblico la sua prima auto sportiva con propulsione esclusivamente elettrica nell’ambito di uno spettacolare lancio in anteprima mondiale che si è tenuto contemporaneamente in tre continenti. “La Taycan ricollega la nostra tradizione automobilistica con il futuro, portando avanti la storia ...

Porsche Taycan - senza veli la prima sportiva elettrica del marchio tedesco – FOTO : La ammireremo anche all’ormai prossimo salone di Francoforte, ma Porsche oggi ha presentato ufficialmente la sua nuova supersportiva a batteria: la Taycan. E lo ha fatto in pompa magna, con un evento globale in contemporanea su location in Europa, Cina e Stati Uniti: il parco FOTOvoltaico di Neuhardenberg, vicino a Berlino, le Cascate del Niagara, al confine fra lo Stato di New York e la provincia canadese dell’Ontario e il parco ...

Porsche Taycan - La prima elettrica di Zuffenhausen - VIDEO : La Porsche Taycan debutta con numeri da capogiro, partendo dalle versioni più potenti e costose che saranno poi affiancate da altri allestimenti. Una delle protagoniste del Salone di Francoforte, che abbiamo già guidato in anteprima, rende omaggio alle Porsche endotermiche utilizzando sigle che poco hanno a che vedere con il suo powertrain elettrico: Taycan Turbo e Taycan Turbo S. La super berlina elettrica della Porsche sarà quindi disponibile ...

Porsche Taycan - Al volante del prototipo - VIDEO : Tra pochi giorni la Porsche Taycan sarà una delle regine del Salone di Francoforte e noi labbiamo già guidata. Unelettrica così potente e sportiva non sera mai vista, ma non è solo questione di cavalli. Quelli non mancano, sono circa 600 e garantiscono prestazioni elevatissime. Apre nuovi orizzonti. La cosa più importante è quasi filosofica, perché la prima Porsche senza pistoni prende settantanni di tradizione e li apre a nuovi orizzonti. ...

Porsche Taycan - 7 minuti e 42 secondi al Nürburgring - VIDEO : La Porsche continua a fare notizia con la Taycan: dopo aver stabilito record a Nardò con 3.425 km percorsi in 24 ore, dopo aver dimostrato le capacità di accelerazione della vettura e dopo averne mostrato gli interni, la Casa tedesca è andata a conquistare un primato di categoria che fa parte del proprio Dna: il miglior tempo sull'anello nord del Nürburgring. Sotto gli 8 minuti a batterie. Un esemplare di pre-serie della Taycan ha ...

Porsche Taycan : viaggio negli interni : Porsche Taycan è la prima vettura sportiva a trazione esclusivamente elettrica della Casa di Stoccarda che sta ridefinendo gli standard relativi al design degli interni. I tratti stilistici classici sono stati reinterpretati e proiettati nell’era digitale. Porsche presenterà la Taycan in anteprima mondiale a settembre. L’elemento ispiratore è stata la linea ‘pulita’ del cruscotto originale […] L'articolo Porsche Taycan: viaggio ...

Porsche Taycan - Le prime immagini degli interni : La Porsche Taycan si svela partendo dall'interno. La Casa tedesca ha infatti mostrato alcune immagini ufficiali della plancia della sua prima berlina sportiva elettrica, sottolineandone ancora una volta la parentela stilistica e spirituale con i modelli iconici del marchio. La vettura debutterà in pubblico al Salone di Francoforte.Approccio minimalista e digitale. Totalmente innovativa nel powertrain e chiamata a fornire prestazioni all'altezza ...

Porsche Taycan - Prima immagine degli interni : Annunciando una nuova partnership con Apple Music, la Porsche ha svelato la Prima immagine degli interni della nuova Taycan. La Prima elettrica di Zuffenhausen sarà svelata all'inizio di settembre, per poi debuttare in pubblico durante il Salone di Francoforte.Design evoluto rispetto alla Mission E. Lo scatto diramato dalla Casa tedesca mostra l'impostazione della plancia della quattro porte: le differenze rispetto alla Mission E sono ...

Porsche Taycan - Prova di resistenza a Nardò : 3.425 km in 24 ore : Continuano i collaudi della Porsche Taycan in attesa del debutto programmato per il 4 settembre prossimo. Recentemente la Casa aveva sottoposto la sua quattro porte a uno stress-test in accelerazione; stavolta la Prova è stata di resistenza, con lelettrica che ha percorso 3.425 km in 24 ore sul circuito di Nardò a una velocità compresa tra 195 e i 215 km/h. Per intenderci, la distanza è equivalente a un viaggio dal sud della Puglia al centro ...

Porsche - Stress test in accelerazione per la Taycan : Per fugare ogni dubbio sulle virtù della sua prima elettrica, la Porsche continua a testare la Taycan sotto Stress. E uno dei punti su cui, sin da subito, la Casa di Zuffenhausen ha fatto leva, è la costanza nelle prestazioni: un elemento che dovrebbe fare la differenza sulla concorrenza e convincere anche i più scettici che chi sceglie questa quattro porte a batteria si metterà in garage una vettura all'altezza del marchio sotto tutti i fronti. ...