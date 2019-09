Gazzetta | il derby romano dedicato a Diabolik | tra coreografie | striscioni e cori beceri

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2019) I tifosi laziali dedicano ilcontro la Roma a Fabrizio Piscitelli, meglio noto come, leader degli Irriducibili ucciso a Roma il 7 agosto scorso con un colpo di pistola in testa. Prima della partita, scrive ladello Sport, c’è stato il corteo dei tifosi biancoazzurri, circa un migliaio, da Ponte Milvio allo stadio. Condito dae fumogeni. Al passaggio di un blindato della polizia, di presidio all’Olimpico, si sono levati fischi e: “da “La mamma di Zaniolo è una p…”, intonato a più riprese contro la mamma del giocatore della Roma. E poi “Romanista ebreo” e altriimbecilli”. All’Olimpico, gli Irriducibili hanno fissato alla vetrata che separa la curva Nord dal campo uno striscione con una frase dedicata a, scritta in nero, a comporre la scenografia dedicata al capo ultrà, con un telone e migliaia di ...

