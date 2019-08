Chi è Fong Fei-Fei | biografia e causa morte della cantante del Doodle Google

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 20 agosto 2019) Chi èFei-Fei:delFei-Fei è il personaggio a cuidedica il suodi martedì 20 agosto 2019.taiwanese molto nota in Asia ma non molto in Occidente, oggi avrebbe compiuto 66 anni.Fei-Fei: gli iniziFei-Fei è il nome d’arte di Lin Chiu-luan nata nella cittadina di Taoyuan, nella parte settentrionale dell’isola di Taiwan, il 20 agosto del 1953. Era già un volto conosciuto per aver recitato in un telefilm quando a 16 anni vinse un concorso canoro molto famoso, una sorta di X Factor taiwanese. 80 dischi, 100 colonne sonore Nei suoi 40 anni di carriera – durata dal 1972 al 2010 – ha inciso ben 80 dischi; inoltre, ha prestato la sua voce alla colonna sonora di più di 100 film. In particolare, vengono ricordati i brani ascoltati nelle pellicole tratte dai romanzi romantici...

SkyTG24 : Fong Fei-Fei, chi è “la regina dei cappelli” celebrata da Google - italiaserait : Fong Fei Fei: chi è la cantante scelta per il doodle di Google - zazoomblog : Fong Fei Fei chi è e perché Google la celebra il 20 agosto - #perché #Google #celebra #agosto -