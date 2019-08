Tumori | nessun rischio dai cellulari? Una petizione chiede il ritiro dello studio Istisan

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) Rielaborare – rivedendo la metodologie e le conclusioni in funzione di una maggiore tutela della salute pubblica – l’indagine che ha ‘scagionato’ idal sospetto di favorire l’aumento dial cervello: il Rapporto(‘Esposizione a radiofrequenze e: sintesi delle evidenze scientifiche’), realizzato da un gruppo multidisciplinare di esperti di diverse agenzie italiane (Iss, Arpa Piemonte, Enea e Cnr-Irea). Lol’Associazione italiana medici per l’ambiente – Isde Italia, che ha lanciato, con questo obiettivo, una raccolta di firme su Change.org, ‘incassando’ più di 2800 firme in tre giorni. Nel documento contestato, coordinato dall’Istituto superiore di Sanità, si afferma che “l’uso comune del cellulare non è associato all’incremento deldi alcun ...

AvengersWife_ : @VietatoMorireE quando hai il telefono in carica fa questi calcoli per studiare le diverse fasce del dna per poter… - LaMerlettaia : @inverosimili Io ci tengo sempre a dire che il medico omeopata è un laureato in medicina e chirurgia: prescrive anc… -