Centro San Girolamo | presentate le funzionalità dell’esoscheletro HAL in diverse

Terremoto - sciame sismico tra Toscana e Romagna : numerose scosse con epiCentro tra Premilcuore e Santa Sofia [DATI e MAPPE] : Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 00:01 in Romagna, in provincia di Forlì–Cesena, non lontano dal confine con la Toscana (mappe nella gallery a corredo dell’articolo). Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro a 7 km sudest dal comune romagnolo di Premilcuore e 16 da quelli toscani di San Godenzo ...

Milano - donna aggredita con un coccio di vetro da uno sconosciuto. Panico in Centro - bengalese fermato dai passanti : Panico e sgomento stamattina a Milano: una donna è stata aggredita da uno sconosciuto con un oggetto tagliente, forse un coccio di vetro, mentre camminava in piazza. Al momento non è...

Mobilità sanitaria - il Molise al top : unica regione di Centro e Sud Italia con un saldo positivo : Il fenomeno della Mobilità sanitaria premia soprattutto le Regioni del Nord Italia, che vedono più pazienti trasferirsi da altre aree e pochi emigrare in zone diverse da quelle di residenza. Ma c'è un'eccezione che riguarda il Molise, unica regione tra Centro e Sud con saldi positivi. Tanto che il Molise è anche la regione con il miglior impatto economico pro-capite per la Mobilità sanitaria.Continua a leggere

Terremoto avvertito nel Cuneese - epiCentro a San Damiano Macra : Un Terremoto magnitudo ML 2.3 si è verificato a 4 km nordest da San Damiano Macra (Cuneo) alle 08:25:38, ad una profondità di 12 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito dalla popolazione: non si registrano danni. L'articolo Terremoto avvertito nel Cuneese, epicentro a San Damiano Macra sembra essere il primo su Meteo Web.

Salvato un capriolo in Centro a Santarcangelo di Romagna : Sabato scorso gli agenti della Polizia provinciale di Rimini e della Polizia municipale dell’Unione Valmarecchia, coadiuvati da una guardia venatoria

Carabinieri aggrediti in Centro - i passanti li aiutano : “Presi a calci e pugni” : Ancora Carabinieri aggrediti in servizio. È successo nella notte di domenica,a Ciampino dove due militari impegnati in un servizio di controllo a Piazza Kennedy, vicino alla stazione, sono stati colpiti a calci e a pugni all’addome e sui testicoli da un georgiano senza fissa dimora che aveva dato in escandescenze. A intervenire in difesa dei Carabinieri, come informa l’Adnkronos, sono stati due clienti di un bar lì vicino, che hanno permesso ...

Weekend di Maltempo estremo - Centro/Nord in ginocchio : crolla tetto del Duomo di Verona - allagata l’antichissima Pieve di Sant’Eugenia al Bagnoro ad Arezzo [FOTO] : Gravi danni per il Maltempo che sta colpendo il Centro/Nord nell’ultimo fine settimana di Luglio. La situazione più pesante è quella che si registra ad Arezzo dopo un violento nubifragio che nel pomeriggio di Sabato ha colpito la città e tutto l’hinterland. In Provincia spiccano i 208mm di pioggia caduti a Marciano della Chiana, in città i 188mm di Ottavo, piccola località situata tra le frazioni di Rigutino e Vitiano. Ecco la mappa ...

Mercato Juventus - cessione in arrivo : addio pesante a Centrocampo : Mercato Juventus – In casa Juventus in questo momento la parola d’ordine è una sola: vendere. Concetto espresso da Maurizio Sarri al termine della sfida contro il Tottenham e, soprattutto, concetto chiaro nella testa di Fabio Paratici. Il responsabile dell’area sportiva bianconera, infatti, in queste ore è atteso a Milano di rientro da Singapore. Fondamentale, giustappunto, iniziare a scremare la […] More

Sardegna : Santa Teresa Gallura al Centro delle attività WWF sul mare e sui cetacei : Con l’inaugurazione del centro Didattico Informativo a Santa Teresa Gallura (Lunedì 22 luglio alle 19,00) il WWF Italia continua il lavoro per la costruzione di una rete di centri territoriali aperti al pubblico: luoghi d’incontro e di scambio culturale, laboratori per la formazione e l’educazione, sedi di mostre dedicati al racconto e alla difesa della biodiversità, alla tutela del mare e della natura protetta oltre che di informazione e ...

Vescovo esorcizza città dall'elicottero/ Acqua santa sul Centro maledetto in Colombia : In Colombia, il record di omicidi e stupri sui minori ha convinto il Vescovo locale a tentare un esorcismo su tutta la città

Sangue al Centro commerciale - donna trovata morta con la gola tagliata : È morta dissanguata tra gli scatoloni di un magazzino del centro commerciale ‘Universo' a Silvi Marina, a Teramo, la donna il su corpo è stato ritrovato senza vita da una collega. La tragedia si è verificata stamattina nella cittadella dello shopping, sulla costa abruzzese, centro propulsivo dell'economia del luogo. La donna è una 46enne dipendente del centro commerciale, è stata scoperta riversa sul pavimento in una pozza di Sangue, con la gola ...

Genova - multa da 200 euro a un clochard in Centro - l'indignazione dell'associazione San Marcellino : La sanzione dei vigili urbani a una persona che stava dormendo in piazza Piccapietra: "Trasgressore". Il Pd: "Stiamo perdendo umanità"

Comune di Pescara - Alessandrini : "Al Centrodestra lasciamo conti positivi e niente debiti" : Pescara - “Nel pomeriggio di oggi, da sindaco uscente, ho proceduto all’avvicendamento formale anche per la Tesoreria dell’Ente. Un passaggio avvenuto in Comune con la verifica straordinaria di cassa e della gestione del servizio di Tesoreria, come il Decreto legislativo n. 267 del 2000 impone, fatta sulla base dei documenti bancari. Cinque anni fa, dalle mani dell’ex sindaco Luigi Albore Mascia, abbiamo ricevuto una città con i conti in ...