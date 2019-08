La Lega punterà a correre da sola dice il fondatore di YouTrend

Fonte : agi

(Di venerdì 9 agosto 2019) Come giocheranno la partita delle eventuali elezioni M5s,e Pd? Con Lorenzo Pregliasco,di, AGI prova a studiare le mosse delle tre forze politiche principali partendo dal presupposto che, sondaggi alla mano, Laparte in pole position "Lagiocherà su due piani di cui uno, già avviato da Salvini ieri sera a Sabaudia, è quello di presentarsi come l'unica forza in campo che può davvero governare. L'unica che ora offre agli italiani la possibilità di dare un voto chiaro seguendo una linea politica definita. Non va poi sottovalutato l'altro piano e cioè che Salvini ha una leadership indiscussa: nessuno dentro il partito la contesta. Una leadership così non ce l'hanno Di Maio, Zingaretti e Berlusconi.tutto sulla sua credibilità personale, sul suo carisma e quindi potrebbe anche tentare una corsa in solitaria. I dati ci dicono che è il ...

