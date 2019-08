Il muro tra di noi Una storia familiare tra incomunicabilità e lontananza

Un’altalena rosa per abbattere il muro tra Messico e Usa : Delle altalene per unire Stati Uniti e Messico e consentire ai bambini di giocare insieme: è questa l’idea di due professori della California per superare con il gioco la divisione del confine. Un segno di protesta pacifica contro muri e divisioni: «Così bambini e adulti sono connessi al di là delle barriere tra i due Stati. Per riconoscere che avviene da un lato del muro ha effetti sull’altra parte», spiegano l’architetto Ronald Rael e ...

Altra mina in Cdm - Salvini pronto a muro su giustizia. Lega : “Riformicchia” : Nella maggioranza si spiega che la riunione di a palazzo Chigi sul ponte di Genova e' stata operativa e proficua. Un segnale che, tra gli scontri e le polemiche tra M5s e Lega, l'esecutivo continua a lavorare. Il clima positivo e' testimoniato anche da una frase che il presidente del Consiglio ha detto rivolgendosi al governatore della regione Liguria, Toti: dicono che io stia cercando di fondare un partito, anche tu sei alla ricerca di un ...

muro Usa-Messico - tra le sbarre le altalene per far giocare i bambini : le immagini : Ancora un’installazione per sfidare il Muro sul confine tra Stati Uniti e Messico. Due artisti hanno costruito un bilico, l’altena composta da un asse su cui due vertici opposti si siedono i bambini dondolandosi, proprio tra le sbarre della barriera già costruita tra California e Messico, permettendo così ai bambini americani e messicani di giocare insieme. Ronald Rael, professore di architettura di Berkeley e Virginia San Fratello, ...

muro di Berlino - 30 anni dopo la caduta : su una Trabant 601 nei luoghi iconici dell’ultima estate dell’Europa divisa in due : Trenta anni fa cadeva il Muro di Berlino. Per celebrare l’anniversario, due amici uniti e guidati dall’amore per le auto d’epoca hanno deciso di partire a bordo di una Trabant 601 per un viaggio su quattro ruote, che per 27 giorni li ha portati ad attraversare 6 Paesi, ripercorrendo le strade su cui nell’estate del 1989 si riversavano migliaia di famiglie nel tentativo di aggirare il Muro per fuggire dalla DDR verso ...

VIDEO Lewis Hamilton - incidente nel GP di Germania : sbatte contro un muro - rientra ai box - confusione degli uomini Mercedes : Lewis Hamilton ha commesso il primo errore della sua strepitosa stagione, il Campione del Mondo in carica si trovava comodamente al comando del GP di Germania ma la pioggia ha tradito anche il fuoriclasse britannico: all’ultima curva è finito nella via di fuga, ha perso il controllo della sua Mercedes ed è andato a sbattere contro il muro ma per sua fortuna la monoposto non ha subito grossi danni ed è riuscito a ripartire entrando subito ...

Trump potrà usare fondi federali per costruire il muro con il Messico : Lo ha stabilito la Corte Suprema statunitense, ribaltando la sentenza di una corte locale e autorizzando l'impiego di 2,5 miliardi di dollari

Il 'muro' anti-stranieri di Macron. Così caccia i migranti in Italia : Giuseppe De Lorenzo Parigi considera "inaccettabile" il comportamento di Salvini su porti chiusi e migranti, ma poi barrica la Francia La stazione di Ventimiglia è la casa di molti migranti. Mangiano e dormono per strada o sui sassi tra le rotaie. Gli occhi fissi sui tabelloni dei treni diretti oltr'Alpe. La direzione è solo una: la Francia. Sono a centinaia gli immigrati che, ogni giorno, arrivati dalla rotta del Mediterraneo o da ...

Roberto Speranza : "No al muro di incomunicabilità con M5S. Pd cambi - o la destra al governo per anni" : “Non dobbiamo arrenderci al muro di incomunicabilità che si è alzato tra il nostro campo e il Movimento 5 Stelle”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza, durante la sua relazione all’Assemblea nazionale “Diventare l’alternativa” in corso a Roma. “La verità la conosciamo tutti, dal 2013 in poi loro hanno preso una parte significativa dei nostri ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard mette i Clippers spalle al muro : la modifica del contratto lo ‘adegua’ a Paul George : Kawhi Leonard modifica il suo contratto con i Clippers: sarà un triennale con scadenza uguale a quella di Paul George Kawhi Leonard si è dimostrato un grande stratega in queste settimane. Mentre tutti i free agent di livello hanno firmato nei primi giorni di Mercato, Kawhi e il suo entourage si sono presi del tempo per decidere la sua prossima destinazione. L’ex Raptors ha studiato la situazione, contattato diverse superstar e si è poi ...

È davvero possibile costruire un muro tra Italia e Slovenia? : (foto: Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images) Un muro al confine tra Italia e Slovenia per “fermare l’ondata migratoria che avanza attraverso i paesi dell’Ue”. Con una discussa dichiarazione rilasciata al Fatto quotidiano – in seguito parzialmente riformulata nel corso della trasmissione di Rai3 Mezz’ora in più – il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha ufficialmente aperto l’ennesima ...

Quella di un muro anti-migranti al confine tra Friuli e Slovenia è un'ipotesi sul tavolo : Se si farà, il muro ipotizzato da Salvini non sarà di 243 km bensì di 232. Tanto è infatti lungo, per l'esattezza, il confine che separa il Friuli-Venezia Giulia dalla Slovenia. In un territorio non facile da scavare, spesso arido, a tratti alberato, prevalentemente roccioso. Vaghe stime parlano di un costo di 2 miliardi di euro. E se ancora nessuno è in grado di definirlo con precisione, un muro è comunque un muro. Di cemento, a pannelli ...

Perché si è parlato di un "muro" tra Italia e Slovenia : "Domani partono le pattuglie congiunte, spero siano sufficienti per controllare i confini, altrimenti penseremo ad altro. Cos'altro? Vedremo". L'attenzione del governo e di Matteo Salvini non è solo per quello che sta succedendo nel Mediterraneo ma anche al confine tra Italia e Slovenia. Il ministro dell'Interno, intervenendo domenica in un incontro a Cantù, ha ribadito come "sicuramente non possiamo lasciare che possano entrare ...

Strage di Ustica - mille ipotesi e nessuna giustizia. Dopo 39 anni il ‘muro di gomma’ resiste ancora : di Donatello D’Andrea Il 27 giugno del 1980, un DC-9 dell’Itavia, con a bordo 77 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio, decollò alle ore 20.08 dall’aeroporto di Bologna diretto a Palermo. Alle ore 20.59, tra Ponza e Ustica, l’aereo scomparve dai radar assieme alla vita di 81 persone. Dopo 39 anni, le cause che hanno portato a questo incidente sono ancora incerte: tante ipotesi, tante verità ufficiali ...

Matteo Salvini minaccia di costruire un muro anti immigrati tra Italia e Slovenia : Ieri Matteo Salvini è tornato a parlare dell'immigrazione via terra attraverso il confine tra Italia e Slovenia. Dal 1 luglio inizieranno i pattugliamenti misti delle rispettive forze di polizia, ma il ministro dell'Interno ha annunciato che se non dovesse bastare "non si esclude nessun altro tipo di intervento", compresa la costruzione di "barriere fisiche". Il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga conferma che quella delle ...