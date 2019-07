Venezia 2019 | il graphic novelist Igort in concorso alle Giornate degli Autori

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : sorteggiati i gironi. Schio con il Fenerbahce di Cecilia Zandalasini - Venezia dai preliminari : Sono stati da poco sorteggiati i gironi della prossima edizione di Eurolega femminile. Le campionesse d’Italia del Famila Schio saranno impegnate nei gironi, mentre per l’Umana Reyer Venezia la strada passerà obbligatoriamente dal turno preliminare. Per il Famila ci sarà un gradito incrocio nel girone B, quello con il Fenerbahce della grande ex Cecilia Zandalasini. Il girone, nel complesso, è competitivo con la presenza di Dynamo ...

Sic Venezia 2019 cortometraggi italiani in concorso : Sic Venezia 2019 cortometraggi, la quarta edizione In seguito ai 7 film in concorso alla 34a settimana internazionale della critica di Venezia, ecco il programma degli altri 7 cortometraggi italiani. È ...

Settimana della critica Venezia 2019 Tony Driver di Ascanio Petrini rappresenta l’Italia : Presentata la 36a Settimana della critica di Venezia 2019: Tony Driver è l'unico film italiano in concorso È stata appena presentata la 36a Settimana internazionale della critica. Un evento parallelo ...

Premio Kinéo 2019 miglior attrice protagonista a Venezia 76 : Anna Foglietta - Miriam Leone - Alessandra Mastronardi. Tutte le candidate : Premio Kinèo 2019: Tutte le attrici candidate, si vota fino al 20 luglio. Premio Kinéo 2019 Diamanti al Cinema: Anna Foglietta, Miriam Leone, Alba Rohrwacher, Alessandra Mastronardi. Chi verrà premiata a ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : Schio direttamente qualificata alla fase a gironi - Venezia al preliminare : La FIBA ha confermato ufficialmente questo pomeriggio l’elenco delle squadre che prenderanno parte alla EuroLeague Women 2019-2020. Le 19 formazioni che hanno fatto richiesta di accedere alla massima competizione continentale di Basket femminile sono state suddivise in due gruppi: le prime 13 hanno assicurato di diritto la presenza nella fase a gironi, mentre le altre 6 dovranno superare un turno preliminare dal quale uscirà il nome delle ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : le date - gli orari e tutte le partite di Virtus Bologna - Venezia - Brescia e Trento : Poche ore dopo il sorteggio dell’edizione 2019-2020 di EuroCup, è stato diramato il calendario completo della seconda competizione a gestione ECA. La regular season comincerà a ottobre per terminare a metà dicembre, per poi proseguire da gennaio a marzo 2020 con le Top 16 e quindi con le fasi a eliminazione diretta: quarti, semifinali e finale saranno al meglio delle tre partite, con l’ultimo atto in programma il 21, 24 ed ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : effettuato il sorteggio dei gironi. Urna dura con Brescia e Trento - meno con Bologna e Venezia : Si è appena tenuto a Barcellona, in Spagna, il sorteggio dell’edizione 2019-2020 dell’EuroCup, la seconda coppa gestita dall’area ECA oltre all’Eurolega. La novità di quest’annata è che sia la vincitrice che la finalista avranno accesso all’edizione 2020-2021 della massima competizione continentale per club, anche se quest’ultima è stata oggetto di recenti, durissime critiche da parte di ULEB e Liga ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : quattro squadre italiane al via. Ci sono Venezia e Bologna : sono state selezionate le squadre che parteciperanno alla prossima Eurocup. In questo momento sono presenti 25 formazioni, ma una di queste riceverà una wild card per disputare l’Eurolega. Una decisione definitiva verrà presa tra due giorni e a sperare nell’invito è soprattutto lo Zenit di San Pietroburgo. La squadra russa è favorita, ma attenzione anche ai lituani del Rytas e i serbi del Partizan. sono addirittura quattro le squadre ...

Lucrecia Martel : chi è il presidente di giuria della Mostra di Venezia 2019 : Lucrecia MartelLucrecia MartelLucrecia MartelLucrecia MartelLucrecia MartelLucrecia MartelQuando Zama, il suo ultimo film con protagonista Daniel Giménez Cacho, era lì per lì per essere presentato in concorso al Festival di Cannes, Lucrecia Martel fece un passo indietro. In giuria quell’anno c’era anche Pedro Almodóvar che, essendo uno dei produttori del suo lavoro, non era nella condizioni per poter esprimere una valutazione ...

Basket - Finale Scudetto 2019 - Gara-7 : UMANA REYER Venezia CAMPIONE D’ITALIA! Sassari travolta 87-61 - Bramos spacca la partita in due : L’UMANA REYER VENEZIA è CAMPIONE d’Italia per la stagione 2018-2019. La formazione di Walter De Raffaele vince la decisiva Gara-7, surclassando il Banco di Sardegna Sassari per 87-61. A girare la partita in modo definitivo dalla parte della REYER è Michael Bramos, con un devastante terzo quarto in cui segna 17 dei suoi 22 punti totali nella notte per lui magica del Taliercio. Per i padroni di casa ci sono anche i 21 di Marquez ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : arriva Gara-7 - il giorno del giudizio. Venezia e Sassari si giocano lo scudetto nella notte del Taliercio : Sei partite non sono bastate, e due ribaltamenti del fattore campo neanche. L’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari giocheranno questa sera, al Taliercio, Gara-7 della Finale scudetto. Stavolta non c’è domani: la vittoria manda in paradiso, la sconfitta ferma appena a un passo. Per la terza volta la Serie A ha modo di assistere a una Gara-7, da quando sono state istituite le serie in cui vince la formazione che per prima ...