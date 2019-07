Il diavolo | probabilmente | Pupi Avati rilancia l' horror d' autore

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 23 luglio 2019) Oltre quarant’anni fafirmava uno dei massimi capolavori della storia dell’d’, “La casa dalle finestre che ridono”, cult planetario ed esempio insuperato di gotico padano da brividi. A ottant’anni il maestro bolognese torna in quegli stessi luoghi - la foce del Po - e ritrova alcuni volti-chiave del suo cinema (Lino Capolicchio e Gianni Cavina in primis) per “Il Signor”, gioiello nero di prepotente originalità e spessore, che fa rimpiangere la lunga assenza “televisiva” didal grande schermo.Per insondabili logiche distributive (la ragione ufficiale è il progetto “Moviement”di rimpolpare l’offerta estiva di titoli), il film esce il 22 agosto. C’è solo da augurarsi che il passaparola lo aiuti a restare in sala fino al rientro dall’esodo ...

