Fonte : agi

(Di lunedì 22 luglio 2019) "Ammazzateliste lesbiche, gay e pedofili": un post pubblicato su Facebook da Giuseppe Cannata, 72 anni, medico e vice presidente del Consiglio comunale dieletto nelle recenti elezioni comunali nelle liste di Fratelli d'Italia ha scatenato una vera e propriapolitica, ormai ben oltre i confini della città piemontese. La frase apparsa sulla bacheca delcomunale era riferita ad un articolo sul tema delle "famiglie arcobaleno" pubblicato nel 2018 dal senatore Pillon. Il post incriminato è stato cancellato dallo stesso Cannata dopo numerose segnalazioni. Ma ormai era troppo tardi per fermare la marea montante di polemiche. A puntare il dito sul post omofobo è stata per prima l'Arcigay RainbowValsesia, che in una nota ha espresso "la profonda indignazione della comunità LGBTI+ del territorio. Il contenuto della frase risulta di un'inaudita ...

romeo301981 : RT @Agenzia_Italia: 'Uccidete tutti i gay', bufera su un consigliere FdI di Vercelli. Meloni si dissocia - fisco24_info : 'Uccidete tutti i gay', bufera su un consigliere FdI di Vercelli. Meloni si dissocia: 'Ammazzateli tutti ste lesbic… - GRonchieri : RT @Agenzia_Italia: 'Uccidete tutti i gay', bufera su un consigliere FdI di Vercelli. Meloni si dissocia -