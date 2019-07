Mafia | maxi blitz tra Palermo e New York | 19 arresti

blogo

(Di mercoledì 17 luglio 2019)operazione antiall'alba di oggi, che ha coinvolto in Italia oltre 220 poliziotti della Squadra Mobile di. Contemporaneamente, alle 21 locali di New, l'Fbi ha dato il suo contributo, eseguendo decine di perquisizioni, nella lotta contro il ritorno della 'vecchia' degli Inzerillo e dei Gambino. L'operazione, denominata 'New connection', ha fatto emergere l'esistenza di un forte legame tra lasiciliana e la criminalità organizzata statunitense; vecchie tradizioni e nuovi legami tra i due continenti. Le famiglie Inzerillo e Gambino sono infatti tornate ad organizzarsi dopo aver perso la guerra dinegli anni 80 contro il clan dei corleonesi.La nuova inchiesta coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e dall’aggiunto Salvatore De Luca ha svelato un ritorno al passato. In Italia sono stati eseguiti 19 provvedimenti di custodia cautelare, tra i ...

