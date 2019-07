Real Madrid | spunta una nuova pretendente per Bale | è il Tottenham DETTAGLI

Calciomercato Udinese - è fatta per Cristo Gonzalez dal Real Madrid : L’Udinese ha preso Cristo Gonzalez dal Real Madrid: martedì sarà in Italia, i Blancos si riservano il diritto di recompra e di prelazione.“powered by Goal”L’Udinese sta per piazzare un grande colpo di prospettiva. Il club friulano, secondo quanto riferisce ‘Marca’, ha infatti chiuso l’operazione Cristo Gonzalez con il Real Madrid.L’attaccante è stato il bomber della formazione Castilla nella passata ...

Calciomercato Juventus - possibile offerta per Isco del Real Madrid : La Juventus potrebbe ufficializzare a breve il nuovo difensore centrale: si tratta di De Ligt, centrale dell'Ajax e della nazionale olandese che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare in settimana a Torino per le visite mediche e la firma del contratto. L'idea della dirigenza bianconera è di velocizzare la trattativa con l'Ajax così che il centrale possa partire con la rosa bianconera per la tournée estiva in Asia, dove la Juventus ...

James Rodriguez al Napoli - Real Madrid indispettito da De Laurentiis : l’Atletico spera : La trattativa per James Rodriguez al Napoli può subire una frenata: le parole di De Laurentiis non sono piaciute al Real Madrid. L’Atletico spera.“powered by Goal”L’sms di auguri spedito da Ancelotti a James Rodriguez venerdì potrebbe non sortire gli effetti sperati. Soprattutto perché la trattativa per portare il colombiano a Napoli starebbe incontrando alcune difficoltà.Secondo quanto riporta ‘As’, ...

Hazard al Real Madrid - niente numero 7 : vuole la 23 come Jordan e Lebron : Il Real Madrid voleva dare al nuovo acquisto Eden Hazard la maglia numero 7 che in passato fu di Raùl e Ronaldo: il belga però prenderà la 23.“powered by Goal”Nonostante il suo acquisto sia stato ufficializzato da oltre due settimane, ancora non si conosce ufficialmente quale numero di maglia porterà sulla schiena il belga Eden Hazard nella prossima stagione.Questo perché Il Real Madrid avrebbe voluto che il giocatore, grande acquisto del ...

TV Luna – James Rodriguez-Napoli - l’affare accelera : il Real Madrid ha aperto al pagamento dilazionato!… : Nuovi aggiornamenti su James Rodriguez al Napoli: Perez ha aperto al pagamento dilazionato Calciomercato, ci sono novità riguardo la trattativa James Rodriguez – Napoli. Ne parla Carlo Alvino, in onda su TV Luna, il giornalista riferisce che nelle ultime ore il Real Madrid avrebbe aperto alla possibilità del pagamento dilazionato. La SSC Napoli valuta anche questa ipotesi oltre al prestito con obbligo di riscatto. Potrebbe esserci ...

Real Madrid - Hazard che numero! Scelta a sorpresa per la maglia del belga : Eden Hazard non ha ancora scelto il suo numero di maglia al Real Madrid. Al Chelsea e nella nazionale belga il 10 è sempre stato sulle sue spalle. Ma il problema, se così si può definire, sorge ai Blancos. Il 10 ha già un proprietario: Luka Modric. Il croato non si priverà del numero più prestigioso, ecco perché Hazard sarà costretto a virare su altri numeri. Resta aperta l’ipotesi del 7. In quanto erede di Cristiano Ronaldo, Hazard ...

Sky : Affondo dell’Atletico su James Rodriguez - difficile l’ok del Real Madrid : Con l’arrivo dell’Atletico Madrid si è complicata la trattativa per James Rodriguez. Mentre il presidente De Laurentiis e Ancelotti rassicurano i tifosi di avere l’ok del colombiano che vorrebbe solo Napoli, dalla Spagna arrivano voci di un volere diverso. James vorrebbe restare a Madrid, come anticipato giorni fa dall’ex moglie, dove vive da oramai 9 anni. L’Atletico e James Marca ha lanciato oggi la bomba secondo ...

Real Madrid - cordoglio per la morte del fratello di Zidane : Il Real Madrid ha annunciato la morte di Farid Zidane, uno dei fratelli del suo allenatore Zinedine Zidane, che ha dovuto lasciare ieri il ritiro pre-campionato del club spagnolo in Canada. “Tutti i membri della prima squadra del Real Madrid hanno rispettato un minuto di silenzio prima dell’allenamento a MontReal dopo la morte di Farid Zidane, fratello del nostro allenatore Zinédine Zidane”, si legge sul sito web dei ...

As : il Real Madrid dice no al prestito per James : sì al pagamento a rate (42 più bonus) : Come confermato dal presidente De Laurentiis James Rodriguez resta un obiettivo fondamentale del Napoli. Ma il presidente non ha intenzione di cedere a tutte le pretese del Real a punta se non ad abbassare il prezzo quanto meno a suddividerlo. 42 milioni, ma con un prestito adesso e il riscatto a giugno 2020 era l’ultima offerta fatta ai Blancos per il colombiano. Da Madrid arrivano aggiornamenti sulla trattativa Il presidente del Real ...

Lutto in casa Real Madrid - tristezza per la morte del fratello di Zidane : Farid non ce l’ha fatta : Il club blanco ha annunciato la morte di Farid Zidane, deceduto nella giornata di oggi a causa di un cancro che stava combattendo da tempo Zinedine Zidane piange la scomparsa del fratello Farid, deceduto nella giornata di oggi a causa di un cancro contro cui stava combattendo da tempo. Ad annunciare la morte del congiunto dell’allenatore francese ci ha pensato il Real Madrid, con una nota ufficiale: “tutto lo staff della prima ...

Real Madrid - Zinedine Zidane lascia l'allenamento "per motivi personali". L'inquietante comunicato : Ieri Zinedine Zidane ha lasciato il ritiro precampionato del Real Madrid in Canada per «motivi personali», così si legge sul comunicato diramato dal club spagnolo, «fino al suo ritorno, le sessioni di lavoro saranno guidate dal secondo allenatore, David Bettoni». Una nota secca, poche parole che ali

AS : De Laurentiis pronto a pagare i 42 milioni al Real Madrid per James - ma a giugno 2020 : As riprende tra le ultime di mercato anche la trattativa tra il Napoli e il Real per James Rodriguez che sta diventando il tormentone di questa sessione. Tutto è in fase di stallo secondo il portale spagnolo dal momento che il Real non ha intenzione di cedere dalla richiesta di 42 milioni che De Laurentiis ha più volte dichiarato eccessiva. «James vuole il Napoli ma costa troppo» Ma ci sono delle novità che potrebbero portare ad una rapida ...

Calcio : Zinedine Zidane lascia il ritiro del Real Madrid per motivi personali : Colpo di scena (ma non troppo) al Real Madrid: Zinedine Zidane è costretto a lasciare il ritiro della squadra di cui è allenatore per non meglio precisate ragioni personali. Il club della capitale spagnola non spiega ulteriormente quanto accaduto al tecnico francese, specificando soltanto che gli allenamenti del precampionato, in corso di svolgimento a MontReal, in Canada, verranno ora seguiti dal suo vice, David Bettoni, fino al ritorno di ...