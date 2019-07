Garante infanzia | se scuole non pulite chiederò chiusura

romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2019) Roma – Risolvere velocemente l’emergenza rifiuti intorno alledi Roma e creare i presupposti perche’ da settembre non ci siano rischi per la salute dei ragazzi. Altrimenti, “chiedero’ ladegli istituti”. Ildell’e dell’Adolescenza del Lazio, Jacopo Marzetti, ha scritto al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e alla presidente del Cda di Ama, Luisa Melara, per un incontro da fissare entro 48 ore. Nella lettera Marzetti parte dalle “numerose segnalazioni” che gli sono arrivate “per le criticita’ igieniche” causate dalla presenza di rifiuti non raccolti nelle aree adiacenti allee chiede quindi, entro due giorni, a Zingaretti, Raggi e Melara di fargli avere tre date disponibili in modo che lui possa organizzare un incontro ...

MarcG_69 : RT @linetta53: @TELADOIOLANIUS #spadafora esimio sottosegretario, niente da dire su bibbiano visto che lei è stato garante per l'infanzia… - MarcG_69 : RT @linetta53: @ImolaOggi #spadafora esimio sottosegretario, niente da dire su bibbiano visto che lei è stato garante per l'infanzia e l’a… - allemacc : RT @gilardisil: #Spadafora da fine 2011 al 2016 è stato garante dell’infanzia, di #Bibbiano e della marea di soldi concessi dallo stato al… -