Elezioni Grecia, la destra di Mitsotakis è avanti: finisce l'era Tsipras (Di domenica 7 luglio 2019) La Grecia volta pagina e pone fine all'era Tsipras e alla sua formazione di centrosinistra Syriza. È questo il verdetto uscito dalle urne delle Elezioni politiche in Grecia che si sono svolte domenica 7 luglio. A urne chiuse infatti gli exit poll confermano le previsioni della vigilia del voto dando in nettissimo vantaggio il candidato di centrodestra Kyriakos Mitsotakis e il suo partito conservatore Nea Dimokratia. Al partito di Mitsotakis i sondaggi post voto infatti danno una forchetta di preferenze compresa tra il 38,5 e il 41,5%, un divario enorme rispetto a quanto viene attribuito a Syriza che si attesterebbe invece tra il 27 e il 30%. Se questo dati dovessero essere confermati a scrutinio concluso, Nea Dimokratia potrebbe formare un governo tutto suo ottenendo tra i 155 ed i 167 seggi sui 300 totali nel parlamento ellenico, la maggioranza assoluta. La campagna elettorale infatti ha polarizzato gli elettori tra i due schieramenti principali e nemmeno l'affluenza superiore alle attese, attorno al 63-65%, ha favorito i partiti minori.

Secondo gli stessi exit poll forniti dalla società Alco per tutti i canali televisivi greci, in effetti tutti gli altri partiti che si sono presentati a queste elezioni politiche in Grecia sono molto più indietro. Nel dettaglio, dopo Nea Dimokratia e Syriza, ci sarebbero i socialisti di Kinal con una percentuale compresa tra il 6,5 e l'8%; i comunisti di Kke tra il 5 e il 6%, il movimento di Yanis Varoufakis, Diem 25, attestato tra il 3 e il 4%. Al limite della soglia di sbarramento del 3 per cento ci sarebbero invece i nazionalisti di Elliniki Lysi, dati tra il 2,8 e il 3,5%, e i neonazisti di Alba Dorata che crollerebbero tra il 2,8 e il 3,8%, dimezzando i consensi rispetto ala passata tornata elettorale in Grecia. Per Atene quindi si prospetta un ritorno al passato così come era già emerso alle ultime elezioni europee concluse con una sonora sconfitta del partito di governo, un dato che poi ha portato alla crisi e alle dimissioni del premier Tsipras con elezioni anticipate.