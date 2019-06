Ciclismo | Risultato Campionati Italiani cronometro 2019 | Filippo Ganna beffa Alberto

Ciclismo – European Games 2019 - la Nazionale Donne Strada a caccia di un grande risultato a Minsk : Le azzurre del CT Salvoldi infiammeranno il circuito di Minsk City, che misura di 15 km e sarà ripetuto 8 volte per un totale di 120 km La Nazionale Donne Strada ha raggiunto ieri, mercoledì 19 giugno, Minsk (Biellorussia), dove da domani, venerdì 21 sarà aperta la 2^ ed. degli European Games 2019. Le azzurre del CT Salvoldi infiammeranno il circuito di Minsk City sabato 22 giugno (in tutto saranno 78 atlete al via nella prova in linea), ...