Traffico Roma del 25-06-2019 ore 09 | 00

romadailynews

(Di martedì 25 giugno 2019) VIABILITÀDI MARTEDÌ 25 GIUGNOORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, ANORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE, RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DA LABARO FINO A VIA DEI DUE PONTI; CODE PERE LAVORI SULLA SALARIA DA CASTEL GIUBILEO ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST. PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI DA VIA DELLE VALLI A CORSO FRANCIA; MENTRE, VERSO SAN GIOVANNI, CODE A TRATTI DA LARGO LANCIANI A VIALE CASTRENSE. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA, E A SEGUIRE CODE TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA; MENTRE, IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA SALARIA A VIA DEL PESCACCIO, DALLA- FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, DALL’APPIA ...

PLRomaCapitale : #Roma: Via Trionfale altezza Via Casal del Marmo #traffico rallentato causa #incidente - PLRomaCapitale : #Roma: Piazza Irnerio intersezione con Via Baldo Degli Ubaldi #traffico rallentato per semafori non funzionanti correttamente - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Via Carlo Fadda altezza Via Ludovico Mortara traffico rallentato #luceverd -