Zara Larsson | da Fedez a Ed Sheeran | «Gli artisti devono farsi avanti»

(Di mercoledì 19 giugno 2019)a Milanoa Milanoa Milanoa Milanoa Milanoa MilanoEsce il 21 giugno All the time il nuovo singolo di, la cantante svedese che in pochi anni ha raggiunto numeri incredibili in tutto il mondo con la sua voce pulita e i brani pop. Ventuno anni, ha iniziato a cantare e ballare da piccola, vincendo un talent show. Ha sempre avuto le idee chiare sul suo futuro «Dicevo a tutti che avrei avuto successo. Mi guardavano come se fossi pazza». E invece ce l’ha fatta. Quasi sei milioni di follower su Instagram, uno e mezzo su Twitter. Il suo ultimo brano Don’t Worry About me ha raggiunto i 38 milioni di stream. Ma è Lush Life, la canzone che nel 2015 l’ha fatta conoscere, a entrare nei record. Seconda in numero di stream solo a Hello di Adele, rendela seconda donna più ascoltata su Spotify. Ha collaborato ...

