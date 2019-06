Mondiali 2022 | Qatar a rischio? Le altre ipotesi dei bookmakers sui paesi ospitanti

calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Giornata turbolenta, quella di ieri, per Michel Platini. Prima in stato di fermo per l’accusa di corruzione nell’assegnazione deidelal, poi il rilascio nella notte. Ma la notizia ha messo in allerta gli analisti di Sisal Matchpoint in merito alle scommesse sul paese ospitante della prossima Coppa del Mondo. Detto che la conferma delè quasi certa, a 1.01 (puntando dieci euro si vincono dieci centesimi appena), lo spiraglio per una clamorosa riassegnazione c’è e nel caso l’opzione più probabile son gli Stati Uniti, all’epoca in corsa con il: un altro mondiale in Usa, dopo quello del ’94, riferisce Agipronews, è dato a 6 volte la scommessa. Si punta a 9.00 sulla Corea del Sud, a 16.00 sul Giappone e a 20.00 sull’Australia. Qualsiasi altra destinazione, invece, vale 4.00.L'articoloa ...

