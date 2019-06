Merkel inizia a tremare durante una cerimonia Paura per la Cancelliera | che

huffingtonpost

(Di martedì 18 giugno 2019) Angelahato a, senza riuscire a fermarsi, alladi benvenuto del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy. Il malessere è cominciato quando latedesca era ferma, sotto il sole, ad ascoltare l’inno nazionale. Faceva molto caldo eha provato a contenere il visibile tremore stringendo forte le labbra e incrociando le mani. Come si vede nel video, non è riuscita a fermarsi. Alcuni dei presenti - come si vede nel video pubblicato dal sito tedesco Bild - si sono voltati verso di lei cercando, con preoccupazione nel volto, di capire cosa le stesse succedendo.Vor laufenden Kameras! - Bei der Nationalhymne fing die Kanzlerin an zu zittern https://t.co/a2OqK475ZL— BILD (@BILD) 18 giugno 2019 Meno di un’ora dopo si è sentita meglio e ha tranquillizzato chi temeva per la sua salute: “Ho bevuto almeno ...

