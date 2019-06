Rai | non c’è accordo Lega-M5s | salta il voto in Commissione Vigilanza sul doppio incarico

Rai - salta il voto in Commissione Vigilanza sul doppio incarico al presidente Macello Foa : non c’è accordo Lega-M5s : Una discussione di 20 minuti non è bastata ai due gruppi di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle, per raggiungere un accordo sulla risoluzione contro il doppio incarico come presidente di Rai e RaiCom a Marcello Foa così è saltato il voto in Commissione Vigilanza previsto per questa mattina. Ieri sera sembrava che i due partiti di maggioranza avessero trovato un’intesa invece la seduta convocata alle 8 di questa mattina è stata sospesa e ...

Raiola fa ricorso al Tas : sospesa la squalifica Fifa - ma non in Italia : Ora è ufficiale, Mino Raiola ha presentato ricorso al Tas contro la squalifica impostagli dalla Fifa. L’annuncio è stato dato dallo stesso Tribunale Arbitrale dello Sport, che in un comunicato ha confermato il ricorso urgete dell’agente. «Il Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) ha registrato un ricorso urgente presentato dall’intermediario del calcio, Carmine “Mino” Raiola, […] L'articolo Raiola fa ricorso ...

Salvatore Borsellino : “Insulti a mio fratello e a Falcone su Rai2? Il problema non è quel mentecatto ma averlo invitato” : “Il vero problema non è tanto che questo mentecatto abbia detto quelle parole, perché da lui non ci si poteva aspettare altro. Il problema è stato invitare questo mentecatto e addirittura averlo fatto sedere su un trono, in modo da dargli visibilità. quelle persone non cercano che quello”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, da Salvatore Borsellino a proposito degli insulti pronunciati nella ...

Il calcio vissuto con Unfair Play - addio alla sacralità del pallone : “Vogliamo far ridere pur non essendo telecronisti Rai” : “Volevamo far ridere parlando di sport pur non essendo telecronisti Rai” : partono così i ragazzi di Unfair Play, pagina Facebook che si occupa, in sintesi, di prendere per i fondelli qualsiasi cosa si muova attorno a un pallone e non solo. E già chiedergli un’intervista presenta alcune difficoltà, dovendo scindere le risposte serie da quelle ironiche. Una scriminante c’è: quando tra le loro risposte spunta Petagna, attaccante della ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti "ha deciso" : resta a La7 - cerca quella libertà che in Rai non esiste : Massimo Giletti resta a La7 con il suo Non è l'Arena o se ne torna in Rai? Ormai è il tormentone di telemercato delle ultime settimane, un giallo che appassiona gli addetti ai lavori. E non solo. Le ultime indiscrezioni? Secondo TvBlog, Giletti resta da Urbano Cairo. Il giornalista piemontese avreb

Pace fiscale per Canone Rai non pagato al 2010 : come funziona la sanatoria : Pace fiscale per Canone Rai non pagato al 2010: come funziona la sanatoria Arriva una sanatoria, nel quadro dell’applicazione della cosiddetta Pace fiscale, per chi non ha pagato il Canone Rai dal 2000 al 2010; lo stralcio delle cartelle relativi agli arretrati grazie a una sentenza della Cassazione. Pace fiscale: cancellazione integrale del debito Non si sta parlando qui di una rottamazione o di una definizione agevolata dei debiti ...

Grande Fratello - la D'Urso sgancia la bomba in diretta in finale : "Nonostante su Raiuno...". Orgoglio Mediaset : C'è spazio anche per le polemiche nella finale del Grande Fratello. Al termine di una edizione tribolata, Barbara D'Urso decide di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, anche contro la concorrenza. "Voi lo sapete che quest'annata non è stata molto fortunata per i reality - ha spiegato Carmelita

Grande Fratello 16 - Barbara D'Urso : "Nonostante la stagione sfortunata per i reality e Montalbano su Rai 1 - ci avete regalato il 20%!" : Barbara D'Urso ha aperto la finale della sedicesima edizione del Grande Fratello, ringraziando il pubblico per i risultati Auditel raggiunti. Non si tratta di una novità, ovviamente, perché, anche in altri programmi da lei condotti, la D'Urso apre le puntate, sottolineando i valori percentuali ottenuti, i picchi di share e le curve e ringraziando, di conseguenza, il pubblico.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Barbara D'Urso: "Nonostante ...

Ascolti TV | Domenica 9 giugno 2019. La Nations League non sfonda (14.2%) - Lontano da Te parte dal 12.9%. Bosso 5.3%. Boom per la Nazionale femminile (18.5% Rai2 – 3.3% Sky) : Lontano da te Nella serata di ieri, Domenica 9 giugno 2019, su Rai1 la finale di Nations League Portogallo-Olanda ha conquistato 2.959.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction Lontano da Te ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.377.000 spettatori (6.6%). A seguire Elementary segna 1.117.000 spettatori con il 5.6%. Su ...

Calciomercato Napoli - obiettivi per l’attacco - Rai : “Icardi non gradisce la destinazione. E su Lozano…” : Calciomercato Napoli, obiettivi per l’attacco, Rai: “Icardi non gradisce la destinazione. E su Lozano…” Calciomercato Napoli, obiettivi per l’attacco, Rai: “Icardi non gradisce la destinazione. E su Lozano…”. Si parla di Calciomercato Napoli alla “Domenica Sportiva Estate”, su Raidue. La squadra di esperti della sezione sportiva del servizio pubblico aggiorna su alcune operazioni attribuite ...

Teresa De Santis : "Maglie fuori da Rai1 non per mia scelta. Al posto di Fazio un talk la domenica? No" : A margine della conferenza stampa di presentazione dei programmi e dei conduttori del daytime estivo di Rai1, al via lunedì 17 giugno, la direttrice di rete Teresa De Santis si è fermata a rispondere alle domande dei giornalisti. A proposito delle dichiarazioni di Maria Teresa Maglie, che a Belve su Nove (in onda stasera) ha detto di essere stata esclusa dal Movimento 5 Stelle dal palinsesto di Rai1, dove avrebbe dovuto condurre un programma ...

Formula 1 - Raikkonen spiazza tutti : “non è cambiato nulla per me dopo il passaggio da Ferrari ad Alfa” : Il pilota finlandese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio del Canada, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 L’obiettivo dell’Alfa Romeo Racing è quello di svoltare, invertendo un trend negativo che ha costretto la scuderia di Hinwil al nono posto della classifica Costruttori. AFP/LaPresse Kimi Raikkonen ha già provato a suonare la sveglia, ribadendo il proprio pensiero nella conferenza stampa ...

Kimi Raikkonen F1 - GP Canada 2019 : “In gara ci sono battaglie - non è cambiato da quando lottavo per la vittoria” : Kimi Raikkonen vuole conquistare punti in occasione del GP del Canada 2019, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend a Montreal. Il pilota dell’Alfa Romeo Sauber si è dimostrato performante in questo avvio di stagione e cercherà di ripetersi su ottimi livelli nella prova in programma in questo weekend: il finlandese sembra avere tutte le carte in regola per chiudere in top ten e dimostrare ancora una volta le sue qualità che ...

Rai : Salini - non c'è incompatibilità per il doppio incarico di Foa : Non c'è incompatibilità nella doppia presidenza di Marcello Foa a Rai e RaiCom, "tutte le altre considerazioni sono di ordine politico e non attengono al mio ruolo di amministratore delegato”. Lo ha detto Fabrizio Salini nel corso dell'audizione in commissione di Vigilanza Rai. L'amministratore delegato ha sottolineato inoltre che Foa nel suo ruolo di dirigente ha rinunciato ai compensi previsti per la guida ...