“Non è andata al matrimonio del figlio” Paola Perego | se ne sono accorti tutti Le nozze

caffeinamagazine

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ne avevamo parlato a lungo e alla fine è successo quello che doveva capitare: sabato pomeriggio, 1 giugno 2019 Lorella Boccia e Niccolò Prestaconvolati a. Le foto delspopolano già sui profili Instagram dei diretti interessati, ma anche quelli dei tantissimi invitati. Infatti, essendo figlio di Lucio Presta, agente dei vip, alla cerimonia erano presenti moltissimi personaggi dello spettacolo.tranne, matrigna dello sposo, moglie del padre di Niccolò. Per quale motivo non era presente? Di motivi non ce n’è uno soltanto. Fondamentale dire che alla cerimonia nuziale del figlio di Lucio Presta, agente dello spettacolo italiano, come annunciato prima,stati invitati moltissimi vip. Tra cui Lorella Cuccarini, Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli, Gianni Morandi. Erano presenti anche i colleghi di Amici Marcello Sacchetto e Paolo Ciavarro. ...

Mov5Stelle : Per noi le europee sono andate male e da questo risultato impariamo e non molliamo. È chiaro che molta della nostra… - lucasofri : Di Maio: 'la nostra gente non è andata a votare, si è astenuta'. E come fai a chiamarla 'tua gente', se manco va a votarti? - chedisagio : Luisa ha 108 anni e anche oggi è andata a votare. Lo ha fatto sempre, da quando le hanno dato questa opportunità ne… -