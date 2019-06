A Lina Wertmuller l' Oscar alla carriera Con lei premiati David Lynch | Wes Studi e Geena

Lina Wertmüller riceverà l’Oscar onorario : La regista italiana riceverà il premio comunemente chiamato “alla carriera”, insieme a David Lynch e Wes Studi

A Lina Wertmuller l'Oscar alla carriera : L’Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha annunciato che tra gli Oscar alla carriera assegnati quest’anno c’è anche la statuetta per la regista italiana Lina Wertmuller. Novant’anni, è stata la prima donna candidata all’Oscar come migliore regista, per il film Pasqualino Settebellezze nella cerimonia del 1977. I quattro premiati - oltre alla Wertmuller ci sono David Lynch, Wes Studi e ...

Oscar alla carriera a Lina Wertmuller : fu la prima regista donna candidata nel 1977 : Oscar alla carriera a Lina Wertmuller. L'Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha annunciato che tra gli Oscar alla carriera assegnati quest'anno c'è anche la statuetta per...

Oscar alla carriera a Lina Wertmuller : L’Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha annunciato che tra gli Oscar alla carriera assegnati quest’anno c’è anche la statuetta per la regista italiana Lina Wertmuller. Novant’anni, è stata la prima donna candidata all’Oscar come migliore regista, per il film Pasqualino Settebellezze nella cerimonia del 1977. I quattro premiati - oltre alla W...

A Lina Wertmuller l'Oscar alla carriera : Oscar a Lina Wertmuller. L'Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha annunciato che tra gli Oscar alla carriera assegnati quest'anno c'è anche la statuetta per la regista...

Cannes - Leonardo DiCaprio ai piedi di Lina Wertmuller : Cannes - Leonardo DiCaprio ha voluto conoscerla e salutarla e la foto dell'incontro, mano nella mano, ha fatto subito il giro del web. Lina Wertmuller è a Cannes con il suo attore feticcio...

Lina Wertmüller e Giancarlo Giannini hanno ricevuto il Premio Kinéo a Cannes : Al 72° Festival di Cannes, si è tenuta la presentazione della 17^ edizione del Premio Kinéo – Diamanti al Cinema. Premiati alla Croisette la grande regista Lina Wertmüller e Giancarlo Giannini, già presenti a Cannes per una maratona tutta italiana che ha compreso il loro “Tributo” per l’indimenticabile film “Pasqualino Settebellezze”, restaurato dal Centro Sperimentale di Cinematografia/Cineteca Nazionale con Genoma Films e la ...

A Moretti - ma vaffa...! Per Lina Wertmüller Nanni è un cafone : Lina Wertmüller sarà una delle grandi protagoniste del 72esimo Festival di Cannes, intervistata dal Corriere della Sera, la regista ha raccontato alcuni retroscena del suo passato, inclusa una clamorosa discussione con Nanni Moretti. I fatti risalgono al 2008, quando entrambi erano alla BerLinale. Moretti, secondo la Wertmüller, fu un vero “cafone”. “Mi aveva preso in giro in Io sono un autarchico”, ha spiegato. “Quando lo incontrai a ...

Lina Wertmüller : “Nanni Moretti? Un cafone. L’ho mandato affan****” : Lina Wertmüller, a Cannes per presentare la versione restaurata di “Pasqualino Settebellezze“, si è raccontata al Corriere della Sera: “Di premi e festeggiamenti non me ne frega molto, preferisco mi dicano che sono simpatica. Ma certo questo omaggio di Cannes mi rende felice”, ha detto la regista. Il film fu candidato all’Oscar: “Merito di un critico cattivissimo, John Simon del New York Magazine, che già ...