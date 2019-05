Europee | l' Antimafia | 5 impresentabili nelle liste C' è anche Berlusconi

Antimafia - 5 “impresentabili” alle Europee. C’è pure il candidato Berlusconi : C'e' anche l'ex premier Silvio Berlusconi tra i 5 candidati alle elezioni europee di domenica 26 maggio che sono risultati non conformi al codice di autoregolamentazione della Commissione Antimafia, perche' rinviati a giudizio o con dibattimento in corso. Quattro sono esponenti di Forza Italia ed uno di CasaPound. In totale sono 12 i nominativi che erano stati segnalati per l'esame. Per Berlusconi l'Antimafia ricorda come sia imputato di piu' ...

Antimafia - sono 5 i candidati “impresentabili” alle Europee. C’è anche Berlusconi e Tatarella : C'e' anche l'ex premier Silvio Berlusconi tra i 5 candidati alle elezioni europee di domenica 26 maggio che sono risultati non conformi al codice di autoregolamentazione della Commissione Antimafia, perche' rinviati a giudizio o con dibattimento in corso. Quattro sono esponenti di Forza Italia ed uno di CasaPound. In totale sono 12 i nominativi che erano stati segnalati per l'esame. Per Berlusconi l'Antimafia ricorda come sia imputato di piu' ...

Elezioni Europee - Forza Italia fa il poker di “impresentabili” : Berlusconi e tre dei suoi nella lista dell’Antimafia : Forza Italia sbanca alle Europee. E fa poker con tre giorni d’anticipo. Quattro candidati impresentabili su cinque, infatti, sono esponenti del partito di Silvio Berlusconi. Tra questi c’è lo stesso ex presidente del consiglio, condannato in via definitiva per frode fiscale nel 2013, decaduto per la legge Severino e poi riabilitato nel maggio scorso. Il bollo d’impresentabile per l’ex cavaliere, però, è legato ai ...

Europee - per l'Antimafia 5 candidati «impresentabili» : c'è anche Berlusconi : Cinque impresentabili alle elezioni Europee, tra cui Silvio Berlusconi. Sono cinque i cosiddetti impresentabili per la Commissione parlamentare Antimafia. «Si tratta di Silvio Berlusconi,...

Europee - la Commissione Antimafia : cinque “impresentabili” - anche Berlusconi : C’è anche l’ex premier Silvio Berlusconi tra i 5 candidati alle elezioni Europee di domenica 26 maggio che sono risultati non conformi al codice di autoregolamentazione della Commissione Antimafia, perché rinviati a giudizio o con dibattimento in corso. Quattro sono esponenti di Forza Italia ed uno di CasaPound. In totale sono 12 i nominativi che e...

Europee - per l'Antimafia 5 candidati "impresentabili" : c'è anche Berlusconi : Cinque impresentabili alle elezioni Europee, tra cui Silvio Berlusconi. Sono cinque i cosiddetti impresentabili per la Commissione parlamentare Antimafia. «Si tratta di Silvio Berlusconi,...

Per l’antimafia 5 candidati alle Europee «impresentabili» : uno è Silvio Berlusconi : Gli altri sono un candidato di Casapound e altri esponenti di Forza Italia tra cui Pietro tatarella di recente arrestato per la nuova inchiesta tangenti in Lombardia

Europee - 5 impresentabili segnalati da Commissione Antimafia : tra loro Silvio Berlusconi : Sono cinque i cosiddetti 'impresentabili', secondo la Commissione parlamentare Antimafia, alle elezioni Europee di domenica prossima: uno è candidato con Casapound e gli altri con Forza Italia. Tra questi ultimi ci sono anche il leader di FI Silvio Berlusconi e Pietro Tatarella, perché si tratta di soggetti "rinviati a giudizio e con dibattimento in corso".Continua a leggere

Europee : per l'Antimafia Berlusconi e altri 4 sono 'impresentabili' : C'è anche l'ex premier Silvio Berlusconi tra i 5 candidati alle elezioni Europee di domenica 26 maggio che sono risultati non conformi al codice di autoregolamentazione della Commissione Antimafia, perché rinviati a giudizio o con dibattimento in corso. Quattro sono esponenti di Forza Italia ed uno di CasaPound. In totale sono 12 i nominativi che erano stati segnalati per l'esame. Per Berlusconi l'Antimafia ricorda come ...

Per l’antimafia 5 candidati alle Europee «impresentabili» : uno è Silvio Berlusconi : Gli altri sono un candidato di Casapound e altri esponenti di Forza Italia tra cui Pietro tatarella di recente arrestato per la nuova inchiesta tangenti in Lombardia

Elezioni Europee - 5 “impresentabili” per la commissione Antimafia : ci sono anche Silvio Berlusconi e Pietro Tatarella : Silvio Berlusconi e Pietro Tatarella, il consigliere comunale di Forza Italia finito ai domiciliari nell’inchiesta sulle tangenti Lombardia, sono nella lista dei 5 impresentabili stilata dalla commissione Antimafia in vista delle Elezioni Europee. L'articolo Elezioni Europee, 5 “impresentabili” per la commissione Antimafia: ci sono anche Silvio Berlusconi e Pietro Tatarella proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pd - l'ex procuratore nazionale antimafia Roberti capolista alle Europee per il Sud : Zingaretti: 'La lotta alla criminalità organizzata per noi è una priorità'. Si completa così il quadro: al nord ovest Pisapia, al Nord Est Calenda, Simona Bonafè al Centro e Caterina Chinnici al Sud