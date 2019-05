Plastica | Marevivo sulla direttiva UE | “Mancano i bicchieri”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “Una buona notizia lo stop definitivo del Parlamento europeo dellamonouso entro il 2021 ma mancano i bicchieri diche, come piatti, posate, cannucce, bastoncini cotonati, mescolatori per bevande e aste per palloncini, sono prodotti usa e getta“. Così Rosalba Giugni, presidente di. Nell’ambito della campagna #StopSingleUsePlastic, l’associazionelancia un appello per vietare anche i bicchieri diche si ritrovano spesso in spiaggia e rappresentano circa il 20% dei rifiuti marini. Solo in Italia vengono consumati tra i 16 e i 20 milioni di bicchieri dial giorno (secondo una stima di Plastic Consult) ed è necessario che vengano inseriti nellaeuropea sul divieto dellamonouso che include invece piatti e posate. Un’integrazione che consentirebbe al nostro Paese di essere all’avanguardia e che sarà di certo ...

